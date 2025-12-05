Федеральные новости

Минцифры вновь расширило «белый список» на случай отключения интернета

05.12.2025
0
05.12.2025 17:28


Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ дополнило ранее сформированный перечень сервисов и сайтов, доступных в периоды отключений мобильного интернета. Как сообщает ИА «Высота 102», в него вошли новые сервисы ряда регионов в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта, а также сайты администраций некоторых регионов, онлайн-ресурсы Центробанка.

Кроме того, в обновленный список вошли сервисы операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», платформы «Россия – страна возможностей», федеральной государственной информационной системы «Молодежь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход».

Также в него добавили сайты газеты «Известия», ТАСС, сервиса поиска, покупки и продажи недвижимости «Домклик», охранной системы «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатра «Окко». Важно отметить, что перечень цифровых платформ формируется, как утверждают в министерстве, и  на основе предложений федеральных и региональных органов власти. 

Напомним, в период ограничений для волгоградцев ранее были доступны сервисы: VK, «Одноклассники», Mail.ru, Max, Ozon, Wildberries, сервисы «Яндекса», «Дзен», Rutube, сайт платёжной системы «Мир», личные кабинеты операторов «Билайн», «Мегафон», МТС, «Ростелеком» и T2, а также «Госуслуги», платформа для дистанционного голосования, официальные сайты Президента и Правительства РФ, Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, Почта России, Альфа-Банк, государственная система цифровой маркировки товаров Честный знак, Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler, РЖД и туристический портал Туту.ру, навигатор 2ГИС, такси Максим и сервис прогноза погоды Gismeteo.

Ранее председатель волгоградского отделения Союза журналистов России Вячеслав Черепахин высказался по поводу отстустсвия в «белом списке» Минцифры региональных СМИ. 

Комментарии
