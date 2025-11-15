Перечень сервисов и сайтов, доступных в периоды отключений мобильного интернета, который еще называют «белым списком» Минцифры, накануне дополнился сайтами госорганов, федеральных министерств и региональных администраций, а также некоторыми федеральными СМИ. При блокировке мобильного интернета, таким образом, жители Волгоградской области не имеют доступа на сайты региональных средств массовой информации.

О необходимости исправления этой ситуации редакция ИА «Высота 102» попросила высказаться руководителя волгоградского отделения Союза журналистов России Вячеслава Черепахина:

- Начну с внедрения технологии «белого листа». Думаю, что она противоречит принципу цифрового развития. Если конечно, такая технология вообще возможна. Наше государство много лет на уровне нацпроектов занималось развитием новой экономики, и мы достигли действительно впечатляющих результатов. Многие финансовые, транспортные, административные, инфраструктурные разработки российских компаний являются предметами нашей гордости. Которые не хотелось бы так просто утратить, причем не ради безопасности людей, а из-за излишнего бюрократического рвения к ограничениям. Безопасность можно соблюдать и с сохранением достижений. Цифровой мир устроен так, что даже наши государственные платформы используют в своей инфраструктуре огромное количество ПО, цифровых решений — которые не думаю, что можно одномоментно учесть в условном «белом списке». И поторопившись, можно угробить в том числе и наши российские цифровые платформы.

Это касается и включения в «белый лист» региональных СМИ.

Вообще-то, любые СМИ, имеющие государственную регистрацию, абсолютно вправе быть представлены на любых платформах и в сетях. И препятствование их деятельности - нарушение российского же законодательства. А государство стоит на страже закона. И я не понимаю, почему одни СМИ надо включать в «белый лист», а другие, например, региональные - нет. На мой взгляд, это было бы не только нарушением российского законодательства, а что гораздо хуже - ошибкой, выстрелом себе в ногу. Потому что, СМИ, неважно - государственные, муниципальные или частные, большие или районные - это важнейший инструмент региональных властей по взаимодействию с обществом, получения обратной связи, доведения критически важной информации и т.д. Собственно, это очевидная истина, известная любому мало-мальски опытному руководителю, поэтому я уверен, что решение о включении региональных СМИ в возможный «белый лист» — будет принято верно.

Чего, правда, мы пока не видим на примере произведенного хоть и частной компанией, но в государственных интересах мессенджера МАХ, в котором пока ограничен доступ небольшим региональным и районным СМИ к созданию каналов, что является нарушением принципа равного доступа. Роскомнадзор, занимаетесь этим?