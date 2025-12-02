В Волгограде силовиками задержан известный блогер Алексей Ульянов





В Волгограде сотрудниками правоохранительных органов задержан широко известный общественник Алексей Ульянов. Об этом сообщили сегодня, 2 декабря, волгоградские Telegram-каналы. В силовых органах региона информацию официально пока не комментируют.

Как передает ИА «Высота 102», по предварительным данным, задержание Алексея Ульянова может быть связано с расследованием уголовного дела в отношении другого скандально известного блогера – Михаила Серенко. На протяжении нескольких лет о якобы тесной дружбе этих волгоградцев регулярно появлялись посты в социальных сетях.

Напомним, что Серенко был задержан летом 2025 года по подозрению в вымогательстве. Уже после этого на Серенко были возбуждены дела и по другим статьям УК РФ, включая статьи о клевете, реабилитации нацизма и сексуальном домогательстве. В настоящее время последний до сих пор остается под стражей – в СИЗО Волгограда.

Источники «Высоты 102» в силовых структурах информацию о задержании Ульянова подтверждают. Однако, на текущий момент неизвестно, на какой срок и на каких основаниях был задержан блогер, расследуется ли в отношении него отдельное уголовное дело или же он проходит как соучастник по какому-либо другому.

Супруга Ульянова в его канале сообщила, что их доме сегодня проходили обыски:

– В доме общественного деятеля и правозащитника Ульянова Алексея Владимировича СК РФ проводит обыск. Домой меня не пускают, телефон его не доступен. Что там происходит, я не знаю. Хорошо хоть детям разрешили выйти. На мой вопрос, что происходит, сказали, следственные действия – и всё. А ведь сегодня Алексей Владимирович в составе делегации казачества должен был уехать в г. Курган с дружественным официальным визитом...

Ульянов называет себя в социальных сетях правозащитником и лидером движения «Активный Волгоград». Известность и первые очки в копилку своей популярности он зарабатывал на критике власти. Так, в десятых годах он заявлял о себе как борец за хорошие дороги, «засветившись» в акциях по присвоению дорожным ямам имен чиновников, разбрасыванию мелочи около входа в мэрию Волгограда.

В другие годы, когда дороги стали ровнее, Алексея Ульянова беспокоила мусорная проблема, что подвигло блогера на очередную акцию по сваливанию мусора около МУП «Автокоммунтранс». Активная общественная позиция Алексея Ульянова вскоре принесла свои плоды – он трудоустроился в МУП «Комдорстрой» на должность инженера. Правда, через некоторое время выяснилось, что Алексей Ульянов не имеет высшего образования, а потому занимать данную должность никак не мог. Тогда волгоградский блогер смело шагнул в «большую политику», вступив сначала в партию «Коммунисты России», а затем в «Родину». Именно под флагом «Родины» активист решил стать депутатом Волгоградской облдумы, но и на этом поприще потерпел фиаско.

Однако кипучая энергия не давала блогеру покоя. Позже Алексей Ульянов поймал «волну» и влился в ряды движения дальнобойщиков, протестующих против введения системы «Платон».

На текущий момент, после начала СВО, основная деятельность Алексея Ульянова, судя по его постам в соцсетях, связана с благородным делом – помощью участникам СВО.

Фото: Алексей Ульянов / t.me