Расследования

В Волгограде силовиками задержан известный блогер Алексей Ульянов

Расследования 02.12.2025 19:33
0
02.12.2025 19:33


В Волгограде сотрудниками правоохранительных органов задержан широко известный общественник Алексей Ульянов. Об этом сообщили сегодня, 2 декабря, волгоградские Telegram-каналы. В силовых органах региона информацию официально пока не комментируют. 

Как передает ИА «Высота 102», по предварительным данным, задержание Алексея Ульянова может быть связано с расследованием уголовного дела в отношении другого скандально известного блогера – Михаила Серенко. На протяжении нескольких лет о якобы тесной дружбе этих волгоградцев регулярно появлялись посты в социальных сетях. 

Напомним, что Серенко был задержан летом 2025 года по подозрению в вымогательстве. Уже после этого на Серенко были возбуждены дела и по другим статьям УК РФ, включая статьи о клевете, реабилитации нацизма и сексуальном домогательстве. В настоящее время последний до сих пор остается под стражей – в СИЗО Волгограда. 

Источники «Высоты 102» в силовых структурах информацию о задержании Ульянова подтверждают. Однако, на текущий момент неизвестно, на какой срок и на каких основаниях был задержан блогер, расследуется ли в отношении него отдельное уголовное дело или же он проходит как соучастник по какому-либо другому. 

Супруга Ульянова в его канале сообщила, что  их доме сегодня проходили обыски: 

– В доме общественного деятеля и правозащитника Ульянова Алексея Владимировича СК РФ проводит обыск. Домой меня не пускают, телефон его не доступен. Что там происходит, я не знаю. Хорошо хоть детям разрешили выйти. На мой вопрос, что происходит, сказали, следственные действия – и всё. А ведь сегодня Алексей Владимирович в составе делегации казачества должен был уехать в г. Курган с дружественным официальным визитом...

Ульянов называет себя в социальных сетях правозащитником и лидером движения «Активный Волгоград». Известность и первые очки в копилку своей популярности он зарабатывал на критике власти. Так, в десятых годах он заявлял о себе как борец за хорошие дороги, «засветившись» в акциях по присвоению дорожным ямам имен чиновников, разбрасыванию мелочи около входа в мэрию Волгограда.

В другие годы, когда дороги стали ровнее, Алексея Ульянова беспокоила мусорная проблема, что подвигло блогера на очередную акцию по сваливанию мусора около МУП «Автокоммунтранс». Активная общественная позиция Алексея Ульянова вскоре принесла свои плоды – он трудоустроился в МУП «Комдорстрой» на должность инженера. Правда, через некоторое время выяснилось, что Алексей Ульянов не имеет высшего образования, а потому занимать данную должность никак не мог. Тогда волгоградский блогер смело шагнул в «большую политику», вступив сначала в партию «Коммунисты России», а затем в «Родину». Именно под флагом «Родины» активист решил стать депутатом Волгоградской облдумы, но и на этом поприще потерпел фиаско.

Однако кипучая энергия не давала блогеру покоя. Позже Алексей Ульянов поймал «волну» и влился в ряды движения дальнобойщиков, протестующих против введения системы «Платон».  

На текущий момент, после начала СВО, основная деятельность Алексея Ульянова, судя по его постам в соцсетях, связана с благородным делом – помощью участникам СВО. 

Фото: Алексей Ульянов / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
02.12.2025 20:37
Расследования 02.12.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2025 19:33
Расследования 02.12.2025 19:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2025 17:27
Расследования 02.12.2025 17:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2025 13:58
Расследования 02.12.2025 13:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2025 09:03
Расследования 02.12.2025 09:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.12.2025 18:50
Расследования 01.12.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.12.2025 17:50
Расследования 01.12.2025 17:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.12.2025 15:25
Расследования 01.12.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.12.2025 12:57
Расследования 01.12.2025 12:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.12.2025 10:17
Расследования 01.12.2025 10:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.11.2025 14:42
Расследования 30.11.2025 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.11.2025 10:48
Расследования 30.11.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.11.2025 09:33
Расследования 30.11.2025 09:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.11.2025 21:50
Расследования 29.11.2025 21:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.11.2025 20:25
Расследования 29.11.2025 20:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:46
Мошенники атакуют волгоградцев от имени чиновников мэрииСмотреть фотографии
20:37
Волгоградца арестовали за убийство ножом незнакомца на парковкеСмотреть фотографии
20:03
«Пойдём разными дорогами»: «Ротор-2» расстался с девятью футболистамиСмотреть фотографии
19:33
В Волгограде силовиками задержан известный блогер Алексей УльяновСмотреть фотографии
19:27
Классы в 13 волгоградских школах перевели на дистант из-за ОРВИСмотреть фотографии
19:08
В Волгограде дорожный ремонт на 3 дня «парализует» ул. ПрофсоюзнуюСмотреть фотографии
18:27
Волгоградцам отказали в рассмотрении иска к оператору из-за «умершего» интернетаСмотреть фотографии
18:04
Путин объявил благодарность первому зампреду облфина Евгению ЗенинуСмотреть фотографии
17:27
Волгоградка после секса на улице с подростком и его другом обвинила их в изнасилованииСмотреть фотографии
17:15
Есть куда стремиться? Волгоград оказался в середине рейтинга городов с самым дорогим проездомСмотреть фотографии
17:03
Доноров с очень редкой группой крови ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде мэрия обеспечит ЖК «Колизей» транспортом, обрезав маршрут №70аСмотреть фотографии
15:03
Учёные ИКИ РАН предупредили волгоградцев о 6-балльной магнитной буреСмотреть фотографии
15:02
От учреждения – к дому: как реорганизация Дома ребёнка в Волжском знаменует новый поворот в семейной политикеСмотреть фотографии
13:59
В Саратове со скандалом уволили бесстрашного замглавы районаСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде суд отказал в свободе торговавшей инсайдами работнице УКССмотреть фотографии
13:53
В Волгограде истощаются запасы донорской кровиСмотреть фотографии
13:14
Волгограду на ремонт дорог из бюджета добавят 400 млн рублейСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде погибшего участника СВО признали отцом малышаСмотреть фотографии
12:55
«Не успели даже сдать»: под Волгоградом пошла трещинами дорога-долгострой за 216 млн рублейСмотреть фотографии
12:36
СМИ: тренер женского «Ростова» угрожала расправой футболисткамСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде пассажирка пострадала после падения в автобусе № 43Смотреть фотографии
12:08
Бочаров провел совещание по вопросам модернизации систем ЖКХСмотреть фотографии
12:07
Волгоградский фермер утаил данные о безопасности 450 тонн пшеницыСмотреть фотографии
11:27
Власти Волгограда пытаются приватизировать 59 убитых помещенийСмотреть фотографии
11:21
Морозы до -7 ºC надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:11
Бочаров поздравил с 100-летием фронтовика ШестеляСмотреть фотографии
11:11
Райцентр под Волгоградом заблокировали из-за гибели домашнего любимцаСмотреть фотографии
09:59
Два человека увезли в больницу из горящего дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде муниципальные предприятия пополнят автопарк за счёт брошенных автоСмотреть фотографии
 