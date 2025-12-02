«Пойдём разными дорогами»: «Ротор-2» расстался с девятью футболистами

Сегодня, 2 декабря, «Ротор-2» вышел из отпуска и провёл первую тренировку. Также сине-голубые расстались с несколькими игроками, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
Завершились контракты у голкипера Игоря Олейника, защитников Руслана Хисматулина и Артёма Балдова, полузащитников Александра Воловенко, Константина Колесникова, Максима Костюка, Павла Трифонова и Ризвана Ахмедханова, который был капитаном команды, а также у нападающего Дениса Самойлова. Клуб не стал продлевать с ними сотрудничество.
Наставник «Ротора-2» Валерий Бурлаченко в интервью клубной пресс-службе рассказал о планах на подготовку в зимний период.
Также главный тренер «Ротора-2» прокомментировал расставание с группой игроков.
Напомним, Валерий Бурлаченко в ноябре сменил Альберта Гудимова на посту главного тренера «Ротора-2». В интервью сайту V102.RU спортивный директор волгоградского клуба Андрей Дуров рассказал о причинах кадровых перестановок.
Фото: СК «Ротор» vk.com