«Пойдём разными дорогами»: «Ротор-2» расстался с девятью футболистами

Спорт 02.12.2025 20:03
Сегодня, 2 декабря, «Ротор-2» вышел из отпуска и провёл первую тренировку. Также сине-голубые расстались с несколькими игроками, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Завершились контракты у голкипера Игоря Олейника, защитников Руслана Хисматулина и Артёма Балдова, полузащитников Александра Воловенко, Константина Колесникова, Максима Костюка, Павла Трифонова и Ризвана Ахмедханова, который был капитаном команды, а также у нападающего Дениса Самойлова. Клуб не стал продлевать с ними сотрудничество.


Наставник «Ротора-2» Валерий Бурлаченко в интервью клубной пресс-службе рассказал о планах на подготовку в зимний период.

- В декабре мы будем тренироваться в Волгограде. У нас четыре микроцикла, чтобы побыстрее и поближе познакомиться с ребятами. Вообще, молодым футболистам нужно постоянно тренироваться. Им не надо давать больших пауз. Они отдохнули 10-12 дней и всё, достаточно. Будем работать. В декабре тренируемся, потом новогодние праздники, отдыхаем. В январе медосмотр. И будем здесь заниматься в январе и феврале и плюс поучаствуем в традиционном турнире «Сталинградская битва», - заявил тренер.

Также главный тренер «Ротора-2» прокомментировал расставание с группой игроков.

- Это решение принято совместно с клубом и со спортивным блоком. Посчитали, что нужно давать шанс ребятам в профессиональном футболе. Если у кого-то из футболистов 2003 и 2004 годов рождения появится такая возможность, они должны ехать. Мы делаем акцент на ребятах чуть помладше, начиная с игроков 2005 года рождения. Не попрощались, а расстались. Пожелали удачи. Пойдем пока разными дорогами, - отметил Бурлаченко. 

Напомним, Валерий Бурлаченко в ноябре сменил Альберта Гудимова на посту главного тренера «Ротора-2». В интервью сайту V102.RU спортивный директор волгоградского клуба Андрей Дуров рассказал о причинах кадровых перестановок.

