



С 14 по 26 февраля в Белеке (Турция) прошёл учебно‑тренировочный сбор (УТС) для судей и помощников судей Российской Премьер‑лиги. В мероприятии приняли участие 63 арбитра: главные судьи РПЛ, их помощники и ряд судей из Первой лиги.

Помимо российских специалистов, в сборе участвовали пять иностранных арбитров – двое из Саудовской Аравии и трое из ОАЭ. Это стало частью долгосрочного сотрудничества между РФС и футбольными федерациями этих стран.

Программа сбора была насыщенной и включала несколько ключевых блоков. Арбитры прошли тестирование, которое включало спринт на 40 метров и тест на выносливость Single Double Single (SDS). Все главные судьи успешно выполнили нормативы, подтвердив право работать на матчах второй части сезона.

Были проведены теоретические занятия по всем ключевым направлениям судейства. Участники детально разбирали спорные эпизоды из последних матчей – в том числе с использованием актуальных видеоматериалов из чемпионата России, европейских лиг и международных турниров.

Отдельное внимание на сборе уделили работе с системой VAR (видеоассистент арбитра): тренировки на специализированном симуляторе, который имитирует реальные условия использования VAR; разбор эпизодов с фиксацией офсайдов, нарушений в штрафной площади и других ключевых ситуаций; отработка взаимодействия между главным арбитром и видеоассистентом – важный элемент слаженной работы всей судейской бригады.

Практическая часть сбора включала судейство товарищеских матчей клубов, находившихся на сборах в Белеке. Арбитры смогли применить новые трактовки правил на деле и отладить координацию с помощниками и видеоассистентом — в обстановке, максимально приближённой к официальным играм.

По итогам сбора все участники получили официальное подтверждение готовности к возобновлению сезона в РПЛ. Особого успеха добился волгоградский арбитр Рафаэль Шафеев: ему был присвоен статус арбитра международной категории ФИФА на 2026 год, что открывает возможность обслуживать международные матчи под эгидой ФИФА. На внутреннем уровне Шафеев также получил допуск к играм весенней части РПЛ 2025/2026 и вошёл в расширенный пул арбитров, рекомендованных к назначению на ключевые матчи тура.

Александр Веселовский

Фото: Иван Супрунов, РФС