



Комиссия Российского футбольного союза (РФС) вместе с представителями PARI Первой лиги и клуба «Ротор» проверила «Волгоград Арену» и подтвердила: стадион полностью готов принимать матчи.

Эксперты проверили качество газона – его плотность, высоту и отсутствие проплешин. Убедились, что системы полива, дренажа и подогрева работают исправно. Поверхность поля ровная, без ям и бугров.

Инспекторы проверили билетно‑пропускную систему, доступность секторов, лестниц и лифтов (включая зоны для маломобильных групп). Также осмотрели санузлы, точки питания и навигацию по стадиону.

Особое внимание уделили безопасности объекта, проинспектировав системы видеонаблюдения и контроля доступа, посты охраны, полиции, МЧС (наличие и готовность), планы эвакуации и оповещения, антитеррористическую защищённость объекта.

Помимо этого, члены комиссии осмотрели раздевалки, душевые и медицинские помещения. Проверили пресс‑центр, микст‑зону, места для комментаторов, а также ТВ‑платформы и кабельные трассы.

Согласно заключению комиссии РФС, «Волгоград Арена» полностью готова принимать официальные матчи российского футбола. Уже 9 марта здесь состоится первый матч после проверки: «Ротор» принимает «Урал».

Александр Веселовский