Спорт

Легенда волгоградского футбола Валерий Бурлаченко стал главным тренером «Ротора-2» 

Спорт 11.11.2025 18:30
0
11.11.2025 18:30


Известный в прошлом футболист «Ротора» Валерий Бурлаченко сегодня, 11 ноября, возглавил «Ротор-2», сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба. 55-летний специалист сменил на этом посту Альберта Гудимова, возглавлявшего команду во Второй лиге дивизионе Б в сезоне - 2025

Валерий Бурлаченко родился в Волгограде. В качестве игрока выступал за камышинский «Текстильщик», городищенскую «Звезду», а лучшие годы карьеры провёл в «Роторе» в период с 1989 по 1998 год и в 2000 году. В волгоградском клубе Бурлаченко побеждал в Первой лиге СССР, дважды завоёвывал серебряные медали и бронзовые чемпионатов России, выходил в финал Кубка России и Кубка Интертото.

После окончания игровой карьеры Валерий Бурлаченко работал в тренерском штабе «Ротора» и «Ротора-2», а также возглавлял ФК «Волгоград» и  главную команду сине-голубых. В сезоне 2011/12 под руководством Бурлаченко «Ротор» выиграл Вторую лигу. 

Также волгоградский тренер работал в «СКА-Энергии», «Газовике», «Соколе», «Чайке», «Нижнем Новгороде», «Пари НН-2» и «Серикспоре» (Турция).

В сезоне-2025 во Второй лиге Б «Ротор-2» с 28-ю очками занял 13-е место среди 15-ти участников турнира.

Фото: «Ротор» vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
11.11.2025 19:59
Спорт 11.11.2025 19:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.11.2025 18:30
Спорт 11.11.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.11.2025 12:53
Спорт 11.11.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.11.2025 19:19
Спорт 10.11.2025 19:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.11.2025 12:40
Спорт 10.11.2025 12:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2025 18:02
Спорт 09.11.2025 18:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2025 17:27
Спорт 09.11.2025 17:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2025 16:11
Спорт 09.11.2025 16:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2025 16:05
Спорт 09.11.2025 16:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2025 12:56
Спорт 09.11.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2025 06:10
Спорт 09.11.2025 06:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.11.2025 21:37
Спорт 08.11.2025 21:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.11.2025 15:56
Спорт 08.11.2025 15:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.11.2025 21:11
Спорт 07.11.2025 21:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.11.2025 15:31
Спорт 07.11.2025 15:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:42
Способные все закончились? В Волгограде четвертый раз ищут реставратора зала обкома КПСССмотреть фотографии
20:18
Коллеги Оксаны Лукониной прокомментировали ее уход из ВГИИКаСмотреть фотографии
19:59
Волгоградские пловцы берут медали на чемпионате РоссииСмотреть фотографии
19:49
В ВолгГМУ бюджетные места заменят на целевыеСмотреть фотографии
18:54
«Мы даже не выполняем план»: нашумевшая «черная пятница» не оправдала ожиданий продавцов из ВолгоградаСмотреть фотографии
18:37
Оксана Луконина покидает пост и.о. ректора ВГИИКаСмотреть фотографии
18:30
Легенда волгоградского футбола Валерий Бурлаченко стал главным тренером «Ротора-2» Смотреть фотографии
18:23
В Камышине родным погибших военных передали наградыСмотреть фотографии
18:09
Новые кадровые назначения произошли в мэрии ВолжскогоСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде школа № 19 выплатит 170 тыс. рублей за увечья учениковСмотреть фотографии
17:13
Родителей подростка накажут за распыление перцового баллончика в школе ВолгоградаСмотреть фотографии
16:52
От Быково до Палласовки: лучшие семьи региона встретились в финале конкурса «Кухня без границ»Смотреть фотографии
16:19
В Волгограде на острове Голодном завершился ремонт канализационного коллектораСмотреть фотографии
16:16
Рецидивистку Калиточку осудили в Волгограде по трем статьямСмотреть фотографии
15:47
Горящий цыганский дом под Волгоградом попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Андрей Бочаров поздравил митрополита Германа с 88-летиемСмотреть фотографии
15:12
Бастрыкин откликнулся на беды тонущего в кипятке аварийного дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:04
Волгоградцев предупредили об усилении магнитной бури до уровня G4Смотреть фотографии
14:44
Охотник случайно застрелил приятеля в лесу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:34
Останки офицеров Вермахта обнаружила ФСБ в волгоградском офисе Народного союза ГерманииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
Дома престарелых в Волгоградской области с 1 января переименуютСмотреть фотографии
13:19
Экс-чиновница мэрии Волгограда Елисеева снова обжаловала продление под стражейСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцы остались без связи из-за сбоя работы операторов 11 ноябряСмотреть фотографии
13:14
Новый год без долгов: волгоградцам аннулируют накопленные пени за ЖКУСмотреть фотографии
13:07
Миронов предложил Мишустину удвоить фиксированную часть пенсий россиянСмотреть фотографии
12:53
Интрига до конца, травмы и красная карточка: «Динамо-Синара» в захватывающем волжском дерби сыграло вничью с «Ладой»Смотреть фотографии
12:46
28 волгоградцев оштрафовали за парковку на берегу ВолгиСмотреть фотографии
12:42
В Волжском прокуратура займётся лихачом без прав, задавившим подросткаСмотреть фотографии
11:23
Поселок под Волгоградом лишили прибранного к рукам участка лесаСмотреть фотографии
11:18
Волгоград вошел в топ-10 городов для отдыха в ноябреСмотреть фотографии
 