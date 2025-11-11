Легенда волгоградского футбола Валерий Бурлаченко стал главным тренером «Ротора-2» 

Известный в прошлом футболист «Ротора» Валерий Бурлаченко сегодня, 11 ноября, возглавил «Ротор-2», сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба. 55-летний специалист сменил на этом посту Альберта Гудимова, возглавлявшего команду во Второй лиге дивизионе Б в сезоне - 2025
Валерий Бурлаченко родился в Волгограде. В качестве игрока выступал за камышинский «Текстильщик», городищенскую «Звезду», а лучшие годы карьеры провёл в «Роторе» в период с 1989 по 1998 год и в 2000 году. В волгоградском клубе Бурлаченко побеждал в Первой лиге СССР, дважды завоёвывал серебряные медали и бронзовые чемпионатов России, выходил в финал Кубка России и Кубка Интертото.
После окончания игровой карьеры Валерий Бурлаченко работал в тренерском штабе «Ротора» и «Ротора-2», а также возглавлял ФК «Волгоград» и главную команду сине-голубых. В сезоне 2011/12 под руководством Бурлаченко «Ротор» выиграл Вторую лигу.
Также волгоградский тренер работал в «СКА-Энергии», «Газовике», «Соколе», «Чайке», «Нижнем Новгороде», «Пари НН-2» и «Серикспоре» (Турция).
В сезоне-2025 во Второй лиге Б «Ротор-2» с 28-ю очками занял 13-е место среди 15-ти участников турнира.
Фото: «Ротор» vk.com