Андрей Дуров назвал причины назначения Бурлаченко на пост главного тренера «Ротора-2»





Спортивный директор «Ротора» Андрей Дуров в интервью сайту V102.RU прокомментировал перестановки на посту главного тренера «Ротора-2». Напомним, 11 ноября 55-летний специалист Валерий Бурлаченко сменил на этом посту Альберта Гудимова, покинувшего структуру клуба.

«Ротор-2» в завершившемся сезоне занял 13-е место среди 15-ти команд Второй лиги Б группы 3. Этот результат не устроил руководство клуба.

- При создании футбольной вертикали и команд «Ротор-2» и «Ротор-М», стояли задачи по подготовке футболистов для первой команды, а, если это было бы подкреплено положительными результатами — то это большой плюс. Именно по этим факторам оценивалась работа главного тренера. Как мы видим, задачи выполнены не были, в связи с чем руководством клуба было принято решение о смене главного тренера, - отметил Андрей Дуров.

Спортивный директор «Ротора» также рассказал, почему выбор пал на Валерия Бурлаченко.

- Валерий Иванович коренной волгоградец, добивался успеха с «Ротором» в качестве игрока, имеет огромный тренерский опыт, в том числе по работе с молодыми футболистами и их развитию,- подчеркнул собеседник информагенства.

Андрей Дуров пояснил, что коммуникация между тремя командами структуры волгоградского клуба с приходом нового главного тренера продолжится на том же уровне, что и ранее.

- Взаимодействие между основной командой, «Ротором-2» и «Ротором-М» происходит постоянно, на протяжении всего сезона. Все заинтересованы в развитии нашей футбольной вертикали, - заключил спортивный директор «Ротора».

Фото: СК Ротор vk.com