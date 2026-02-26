Главное

«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА

Актуально

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

Федеральные новости

Федеральные новости
 МО РФ сообщило об ударе по военным объектам Украины в ответ на атаки ВСУ
В ночь на 26 февраля Вооруженные силы России нанесли удар по объектам Украины после атак ВСУ. Как сообщает Volganet.net со ссылкой на министерство, российские военные применили высокоточное оружие большой дальности...
Федеральные новости
 102 населенным пунктам Саратовской области грозит весной затопление
Предстоящей весной в Саратовской области в зоне затопления могут оказаться 102 населенных пункта. Как сообщает ИА «СарИнформ», 26 февраля об этом сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.  В...
Спорт

Победитель «Сталинградской битвы» определится в Волгограде 28 февраля

Спорт 26.02.2026 13:02
0
26.02.2026 13:02


Стало известно время и место проведения финала региональных соревнований Волгоградской области по футболу «Сталинградская битва». В субботу, 28 февраля, стадион «Пищевик» станет местом проведения решающих матчей турнира.

В 10:00 начнётся матч за третье место, где в борьбе за бронзовые медали встретятся волгоградские «Ковчег» и «Ротор-М».

На предварительном этапе коллективы играли в разных группах и вышли в стадию плей-офф со вторых мест. Обе команды продемонстрировали высокую результативность, но по статистике, подопечные Дениса Снимщикова показали лучшую оборону: разница забитых и пропущенных – 12:3 против 9:8 у «Ковчега».

В четвертьфиналах команды выбили фаворитов турнира, «Ковчег» переиграл «Уралан» из Элисты – 2:1, а «Ротор-М» по пенальти прошёл «Ахтубу» – 2:2 (по пенальти – 4:3). В полуфиналах оппоненты показали разный футбол, если «Ковчег» навязал упорную борьбу и уступил «ЕРС-Комплект-ВГАФК» практически в равной борьбе – 0:2, то молодёжь «Ротора» крупно уступила подопечным Валерия Бурлаченко – 1:10.

В день матча станет ясно, как коллективы проанализировали свои ошибки в полуфиналах и скорректировали тактику.

Финал пройдёт на стадионе «Пищевик» в 11:30. После матча за третье место развернётся напряжённая борьба за главный трофей турнира, в котором сойдутся местные команды «ЕРС-Комплект-ВГАФК» и «Ротор-2».

На начальной стадии турнира финалисты играли в одной группе и там сильнее оказались электротехники, они вышли с первого места, обыграв дублёров со счётом 1:0. Фарм-клуб главной команды области отметился лучшей результативностью на турнире и надёжной обороной, пропустив единственный мяч от оранжевых. У соперников по финалу пропущено столько же, но вот забили они значительно меньше. Разница забитых и пропущенных: «Ротор-2» – 16:1; «ЕРС-Комплект-ВГАФК» – 6:1.

В четвертьфинале «ЕРС-Комплект-ВГАФК» в основное время одержал победу над «Текстильщиком» из Камышина – 4:2, а сине-голубые по пенальти одолели «Урожай» из Елани – 2:2 (по пенальти – 6:5).

Сможет ли «Ротор‑2» взять реванш у «ЕРС-Комплект-ВГАФК» за поражение в группе? Узнаем уже в субботу!

Александр Веселовский

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
26.02.2026 13:02
Спорт 26.02.2026 13:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.02.2026 10:55
Спорт 26.02.2026 10:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.02.2026 10:37
Спорт 26.02.2026 10:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.02.2026 20:26
Спорт 25.02.2026 20:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.02.2026 17:57
Спорт 25.02.2026 17:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.02.2026 17:06
Спорт 25.02.2026 17:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.02.2026 14:05
Спорт 25.02.2026 14:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.02.2026 09:25
Спорт 25.02.2026 09:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.02.2026 20:50
Спорт 24.02.2026 20:50
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
24.02.2026 14:54
Спорт 24.02.2026 14:54
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
24.02.2026 12:23
Спорт 24.02.2026 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
24.02.2026 10:05
Спорт 24.02.2026 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
23.02.2026 22:02
Спорт 23.02.2026 22:02
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
23.02.2026 21:16
Спорт 23.02.2026 21:16
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
23.02.2026 14:01
Спорт 23.02.2026 14:01
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:05
Мировой рекорд? Под Волгоградом две коровы «дали» за день 120 кг молокаСмотреть фотографии
14:35
Drivee выяснил наиболее популярные марки и модели машин среди пользователей в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде нашли кишечную палочку в замороженных тефтеляхСмотреть фотографии
13:48
Под Волгоградом по поручению Генпрокуратуры проверят готовность территорий к паводкуСмотреть фотографии
13:30
Самый большой в России индустриальный сад готовится к сезону-2026Смотреть фотографии
13:02
Победитель «Сталинградской битвы» определится в Волгограде 28 февраляСмотреть фотографии
12:41
102 населенным пунктам Саратовской области грозит весной затоплениеСмотреть фотографии
12:27
В Росавиации обсудят возможность появления рейса из Волгограда в БатумиСмотреть фотографии
12:21
Андрей Бочаров анонсировал сдачу 200 объектов инфраструктуры в 2026 годуСмотреть фотографии
12:14
Мошенники предлагают волгоградцам ПО для обхода блокировки TelegramСмотреть фотографии
12:01
«Мы просто отвыкли от нормальной зимы»: агроном рассказал, как морозы и снега скажутся на будущем урожаеСмотреть фотографии
11:53
Билайн в Волгоградской области подключил 100-тысячного пользователя домашнего интернетаСмотреть фотографии
11:50
Волгоградская область вошла в тройку лидеров ЮФО по расселению аварийного жильяСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде и области отменена восьмичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
11:06
Грузовой фургон насмерть задавил пенсионерку на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:04
В Волжском появились подробности массового ДТП на ул. 87-й ГвардейскойСмотреть фотографии
11:04
Волгоградка случайно выиграла 5 миллионов в лотерееСмотреть фотографии
10:56
Новостройки в Волгограде подорожали в 3 раза за 6 летСмотреть фотографии
10:55
Волгоградский арбитр Рафаэль Шафеев получил международную категорию на сборах в БелекеСмотреть фотографии
10:37
«Ротор» на встрече с болельщиками представит новых игроковСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде задержали бородачей, устроивших разбой в гаражном кооперативеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:27
Ледяная глыба рухнула с крыши МКД перед прохожим в Камышине – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:27
В преддверии праздника: аналитики назвали любимые зимние маршруты волгоградцевСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде возбудили дело на перевозчика после ДТП с 7 погибшими в КалмыкииСмотреть фотографии
10:20
В волгоградских лесничествах заготовили 118 тонн снегаСмотреть фотографии
09:55
Замгубернатора Артем Хохлов ушел с поста в Ростовской областиСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области зарплата врачей в телемедицине превысила 90 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области скончалась 101-летняя ветеран СМЕРШ Зоя АстанковаСмотреть фотографии
09:25
В Волгограде «Концессии» на день планово остановят водоснабжение шести улицСмотреть фотографии
08:53
В Волгоградской области в огне погибла 85-летняя селянкаСмотреть фотографии
 