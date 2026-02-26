



Стало известно время и место проведения финала региональных соревнований Волгоградской области по футболу «Сталинградская битва». В субботу, 28 февраля, стадион «Пищевик» станет местом проведения решающих матчей турнира.

В 10:00 начнётся матч за третье место, где в борьбе за бронзовые медали встретятся волгоградские «Ковчег» и «Ротор-М».

На предварительном этапе коллективы играли в разных группах и вышли в стадию плей-офф со вторых мест. Обе команды продемонстрировали высокую результативность, но по статистике, подопечные Дениса Снимщикова показали лучшую оборону: разница забитых и пропущенных – 12:3 против 9:8 у «Ковчега».

В четвертьфиналах команды выбили фаворитов турнира, «Ковчег» переиграл «Уралан» из Элисты – 2:1, а «Ротор-М» по пенальти прошёл «Ахтубу» – 2:2 (по пенальти – 4:3). В полуфиналах оппоненты показали разный футбол, если «Ковчег» навязал упорную борьбу и уступил «ЕРС-Комплект-ВГАФК» практически в равной борьбе – 0:2, то молодёжь «Ротора» крупно уступила подопечным Валерия Бурлаченко – 1:10.

В день матча станет ясно, как коллективы проанализировали свои ошибки в полуфиналах и скорректировали тактику.

Финал пройдёт на стадионе «Пищевик» в 11:30. После матча за третье место развернётся напряжённая борьба за главный трофей турнира, в котором сойдутся местные команды «ЕРС-Комплект-ВГАФК» и «Ротор-2».

На начальной стадии турнира финалисты играли в одной группе и там сильнее оказались электротехники, они вышли с первого места, обыграв дублёров со счётом 1:0. Фарм-клуб главной команды области отметился лучшей результативностью на турнире и надёжной обороной, пропустив единственный мяч от оранжевых. У соперников по финалу пропущено столько же, но вот забили они значительно меньше. Разница забитых и пропущенных: «Ротор-2» – 16:1; «ЕРС-Комплект-ВГАФК» – 6:1.

В четвертьфинале «ЕРС-Комплект-ВГАФК» в основное время одержал победу над «Текстильщиком» из Камышина – 4:2, а сине-голубые по пенальти одолели «Урожай» из Елани – 2:2 (по пенальти – 6:5).

Сможет ли «Ротор‑2» взять реванш у «ЕРС-Комплект-ВГАФК» за поражение в группе? Узнаем уже в субботу!

Александр Веселовский