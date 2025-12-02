В Волгограде пассажирка пострадала после падения в автобусе № 43





В Волгограде на фоне жалоб муниципальных предприятий на нехватку водителей продолжается череда происшествий, связанных с травмированием пассажиров в городском общественном транспорте. 1 декабря в Краснооктябрьском районе у остановки «Театр Царицынская опера» в автобусе № 43 получила увечья одна из пассажирок.

- В 14:20 водитель, управляя автобусом «Волгабас», напротив дома № 34 «Г» по ул. Кузнецова допустил падение в салоне пассажирки,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации правоохранителей, в результате аварии волгоградке потребовалась медицинская помощь. Она была доставлена в больницу.

Напомним, ранее 28 ноября на пр. Ленина в салоне скоростного трамвая травмы получили ещё одна женщина и 7-летний ребёнок. Перед этим 11 ноября на ул. М. Еременко медицинская помощь потребовалась пассажирке троллейбуса № 9, 12 октября тяжёлые травмы получила волгоградка в салоне троллейбуса № 10а, а 7 сентября медики забрали в больницу пассажира троллейбуса на Спартановке.