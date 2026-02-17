В Волгограде подросток одним ударом убил мужчину за нравоучения

18-летний житель Волгограда подозревается в нанесении смертельного удара взрослому мужчине за его нравоучительные замечания. Уголовное дело в отношении подростка возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

По данным следствия, преступление было совершено в воскресенье, 15 февраля, в Краснооктябрьском районе. Молодой человек находился в гостях у приятеля, где также присутствовали знакомые хозяйки дома. У него возник конфликт с одним из взрослых, который начал делать замечания нравоучительного характера в адрес молодежи. Подросток воспринял это как личное оскорбление.

- Подозреваемый нанес потерпевшему удар рукой в область лица. От полученных травм мужчина упал, а спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия. Согласно выводам специалистов, причиной его смерти стала черепно-мозговая травма, - сообщили в СУ СКР по региону.





Подросток задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Известно, что скончавшемуся от его удара мужчине было 43 года.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!