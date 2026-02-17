В Волжском попал на видео жуткий наезд иномарки на пешехода





16 февраля в Волжском произошло жуткое ДТП с участием иномарки. Водитель подъехал к пешеходному переходу на ул. им. Генерала Карбышева и в тот миг, когда дорогу переходили люди, неожиданно дал по газам. Момент наезда засняла камера уличного видеонаблюдения.







- В 19:00 напротив д. 162 по ул. Карбышева 53-летний водитель, управляя автомашиной Toyota, при выполнении маневра поворота направо совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, водитель не спеша выезжал с ул. 40 Лет Победы на ул. им. Генерала Карбышева, поравнявшись с пешеходами, автомобиль неожиданно начал набирать скорость и на полном ходу влетел в мужчину с пакетами. От сильнейшего удара волжанина отбросило в сторону. Позже видно, как прохожие вместе с водителем пытались оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.

Отметим, по информации правоохранителей, пешеход был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото и видео: POWERNET / vk.com