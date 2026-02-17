



В Волгоградской области в результате столкновения трех автомобилей на федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» пострадали двое человек. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла на 515 километре автодороги.

Напомним, видеоролик с места аварии сняли местные автомобилисты и выложили в местные Telegram-каналы накануне.

По предварительной информации, 67-летний водитель «Лада Веста» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Audi 100, а затем с автомобилем Volvo.

В результате ДТП водители автомобилей «Лада» и Audi с травмами были доставлены в медучреждения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области