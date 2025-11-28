Происшествия

В Волгограде стали известны причины остановки движения СТ

Происшествия 28.11.2025 11:40
0
28.11.2025 11:40


В Волгограде стали известны причины остановки движения скоростного трамвая. По информации правоохранителей, 27 ноября в вечерний час пик из-за резкого торможения в одном из вагонов тяжёлые травмы получили сразу два пассажира.

- В 18:40 водитель, управляя трамваем, напротив дома № 110 по пр. Ленина совершила резкое торможение, в результате чего допустила падение в салоне двух пассажирок, в том числе 7-летней девочки, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии женщине с ребёнком потребовалась экстренная медицинская помощь. Они были доставлены в больницу.

Напомним, о произошедшем редакция сообщала накануне. Движение трамваев было остановлено на время оформления ДТП инспекторами ГАИ. Из-за аварии пассажиры вынуждены были пересаживаться на троллейбусы, которые и так в это время перегружены из-за большого пассажиропотока.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
28.11.2025 13:22
Происшествия 28.11.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2025 11:40
Происшествия 28.11.2025 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2025 10:36
Происшествия 28.11.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2025 20:20
Происшествия 27.11.2025 20:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2025 12:12
Происшествия 27.11.2025 12:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2025 10:58
Происшествия 27.11.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2025 10:30
Происшествия 27.11.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2025 09:32
Происшествия 27.11.2025 09:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2025 09:23
Происшествия 27.11.2025 09:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.11.2025 20:24
Происшествия 26.11.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.11.2025 11:47
Происшествия 26.11.2025 11:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.11.2025 08:57
Происшествия 26.11.2025 08:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.11.2025 17:29
Происшествия 25.11.2025 17:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.11.2025 10:32
Происшествия 25.11.2025 10:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.11.2025 09:47
Происшествия 25.11.2025 09:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:26
В Волгоградской области проверили газовое оборудование в 7,7 тыс. домахСмотреть фотографии
14:09
Рейс из Шарм-эль-Шейха в Волгоград незапланированно сел в АстраханиСмотреть фотографии
13:57
В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение из-за тумановСмотреть фотографии
13:50
Волгоградка хотела заработать на фейковом материнствеСмотреть фотографии
13:46
Геймификация и персонализация: как изменятся тренды начисления кешбэка в 2026 годуСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде стартовало проектирование моста на остров СарпинскийСмотреть фотографии
13:22
Под Волгоградом банду подростков задержали за серийный угон автомобилейСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде 29 ноября простятся с журналистом Александром РувинскимСмотреть фотографии
12:20
На одной волне с надежным интернетом: Дом.ру представил роутеры собственной разработкиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
В Волгограде стали известны причины остановки движения СТСмотреть фотографии
11:26
В Камышине суд восстановил право вдовы участника СВО на выплатыСмотреть фотографии
11:25
Новый год в «Имерети Hall»: ярко, весело, вкусноСмотреть фотографии
11:18
Андрей Бочаров поздравил судей с 25-летием мировой юстиции в регионеСмотреть фотографии
10:42
Студенты ВолгГТУ изучили работу модернизированной котельной в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:36
По дороге на Луганск под Волгоградом в ДТП погиб водитель «двенадцатой»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:21
У православных волгоградцев 28 ноября стартовал Рождественский постСмотреть фотографии
10:09
«Брошу все и уеду в Бурковский». Коттеджный поселок «Бурковский парк» всего в 15 минутах от центра ВолгоградаСмотреть фотографии
09:30
Волгоградская область: рейтинг городов и районов по долгам за электроэнергиюСмотреть фотографии
09:06
Небо над Волгоградом вновь открыли для самолетовСмотреть фотографии
09:04
Почти 10 тысяч жителей Волгоградской области заподозрили у себя бешенствоСмотреть фотографии
09:00
В Волгоградском колледже появилась теплица с микрозеленью благодаря победе в «Здоровой Олимпиаде»Смотреть фотографии
08:53
В Волгограде и области отменён девятичасовой режим опасности по БПЛАСмотреть фотографии
08:38
Главе Иловлинского района грозит арестСмотреть фотографии
08:35
«Не знаем, куда бежать»: под Волгоградом мыши и блохи выживают из квартир жителей ЕрзовкиСмотреть фотографии
08:04
В Волгограде накануне календарной зимы взялись за ремонт амфитеатраСмотреть фотографии
07:44
Над Волгоградской областью за ночь сбиты 5 БПЛАСмотреть фотографии
07:11
Авиарейсы задерживаются в волгоградском аэропорту 28 ноябряСмотреть фотографии
06:54
Волгоградцам пояснили, как оплатить парковку при отсутствии интернетаСмотреть фотографии
06:23
Росавиация закрыла волгоградский аэропорт в ночь на 28 ноябряСмотреть фотографии
06:00
Кран-великан арендуют для установки 120-метрового колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографии
 