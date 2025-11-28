В Волгограде стали известны причины остановки движения СТ





В Волгограде стали известны причины остановки движения скоростного трамвая. По информации правоохранителей, 27 ноября в вечерний час пик из-за резкого торможения в одном из вагонов тяжёлые травмы получили сразу два пассажира.

- В 18:40 водитель, управляя трамваем, напротив дома № 110 по пр. Ленина совершила резкое торможение, в результате чего допустила падение в салоне двух пассажирок, в том числе 7-летней девочки, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии женщине с ребёнком потребовалась экстренная медицинская помощь. Они были доставлены в больницу.

Напомним, о произошедшем редакция сообщала накануне. Движение трамваев было остановлено на время оформления ДТП инспекторами ГАИ. Из-за аварии пассажиры вынуждены были пересаживаться на троллейбусы, которые и так в это время перегружены из-за большого пассажиропотока.