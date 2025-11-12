Происшествия

Разучились водить? В Волгограде вновь попал в больницу пассажир троллейбуса

Происшествия 12.11.2025 10:59
11 ноября в Краснооктябрьском районе Волгограда вновь пострадал в ДТП пассажир общественного транспорта. В утренний час пик женщина, находясь в салоне троллейбуса № 9, не смогла удержаться на ногах во время резкого торможения.

- В 7:00 водитель, управляя троллейбусом, напротив дома № 134 по ул. М. Еременко применил экстренное торможение и допустил падение пассажира, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате произошедшего пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Она была на скорой доставлена в больницу. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают инспекторы ГИБДД.

Отметим, ранее 12 октября в Дзержинском районе Волгограда тяжёлые травмы получила женщина в троллейбусе № 10а, а 7 сентября госпитализирован был пассажир троллейбуса на Спартановке.

Фото из архива ИА «Высота 102»

