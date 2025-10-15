Происшествия

В Волгограде из-за резкого торможения женщина покалечилась в автобусе № 85

Происшествия 15.10.2025 10:14
15.10.2025 10:14


14 октября в Советском районе Волгограда произошло очередное ДТП, в котором пострадали пассажиры муниципального маршрута общественного транспорта. На этот раз в аварию попал автобус №85.

- В 14:35 водитель, управляя автобусом «Волгабас», напротив дома № 14 по ул. Шумского применил экстренное торможение и допустил падение пассажира, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранителей, женщине потребовалась медицинская помощь. Ей пришлось самостоятельно обращаться в больницу. Ранее, 12 октября, госпитализирована была пассажирка, упавшая в троллейбусе №10а. Водитель также резко затормозил на перекрёстке ул. Жигулёвской и ул. Исторической.

Фото: «Яндекс Карты»

