В Волгограде из-за резкого торможения женщина покалечилась в автобусе № 85





14 октября в Советском районе Волгограда произошло очередное ДТП, в котором пострадали пассажиры муниципального маршрута общественного транспорта. На этот раз в аварию попал автобус №85.

- В 14:35 водитель, управляя автобусом «Волгабас», напротив дома № 14 по ул. Шумского применил экстренное торможение и допустил падение пассажира, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранителей, женщине потребовалась медицинская помощь. Ей пришлось самостоятельно обращаться в больницу. Ранее, 12 октября, госпитализирована была пассажирка, упавшая в троллейбусе №10а. Водитель также резко затормозил на перекрёстке ул. Жигулёвской и ул. Исторической.

Фото: «Яндекс Карты»