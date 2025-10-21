В Волгограде массовое ДТП спровоцировало пробку на «танцующем» мосту





Сегодня, 21 октября, в Волгограде затруднено движение по мосту через Волгу. Как рассказали очевидцы, из-за массового ДТП образовалась пробка по направлению движения из Волгограда в сторону Среднеахтубинского района. Происходящее очевидцы засняли на видео.





Судя по опубликованным кадрам, пострадали как минимум восемь автомобилей. Можно заметить, что сильнее всего пострадали первые четыре легковых автомобиля, которые идут в ряд после стоящим перед ними самосвалом.

На месте уже работают сотрудники ДПС и экстренные службы. Информация о количестве пострадавших уточняется.





По данным сервиса Яндекс Карты, также несколько аварий произошло в Среднеахтубинском районе по направлению в Краснослободск. Затор растянулся на более чем 4,5 километров.

Видео: Волгоград / t.me; Скриншот Яндекс Карты