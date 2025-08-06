В Волгограде ищут потерпевших от очередного мебельщика-кидалы





ГУ МВД России по Волгоградской области после волны обращений граждан ищет потерпевших, которые могли пострадать от индивидуального предпринимателя Арутюняна, подозреваемого в обмане волгоградцев, заказавших ему кухонную мебель. Не дождались от него готовых заказов как минимум четверо граждан.

В конце июля 2025 года в ходе личного приема к начальнику регионального главка обратились двое граждан с жалобой на действия недобросовестного предпринимателя. Сначала коммерсант обещал им изготовить кухонную мебель, но затем, взяв деньги за работу, попросту ее не сделал. Все попытки урегулировать спорные вопросы с предпринимателем не увенчались успехом.

- По обращению граждан начальником регионального Главка МВД вверенным подразделениям были даны указания о проведении комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, изложенных гражданами. На основании результатов дополнительно организованной проверки следователем отдела полиции Дзержинского района города Волгограда в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ – «Мошенничество», - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Граждан, пострадавших от действий фигуранта, просят обратиться в отдел полиции № 3 по телефонам дежурной части: 36-60-60, 93-75-02.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области