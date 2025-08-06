Происшествия

Безбашенный дрифт на парковке «Магнита» засняли очевидцы в Волгограде

Происшествия 06.08.2025 06:25
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06.08.2025 06:25


4 августа в Краснооктябрьском районе Волгограда пара лихачей во время ливня устроила безбашенный заезд на парковке гипермаркета «Магнит» на пр. Металлургов. Опасные пируэты очевидцы засняли на видео.



Судя по опубликованным кадрам, водители за рулём «Жигулей» и «Четырнадцатой», не жалея «резины» и перепонки наблюдателей, нарезали круги, уходя в управляемые заносы. Вместо сигнальных конусов жаждущие адреналина автолюбители использовали припаркованные автомобили, лавируя и огибая их во время дрифта.

- Такое у нас практически каждый вечер. Ездят до глубокой ночи, то на мотоциклах, то на ВАЗах без глушителя. Не спим всем районом, - сетуют жильцы близлежащих домов.

Отметим, редакция попросила прокомментировать ситуацию ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me

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