Транспорт

Под Волгоградом нашли ответственного за дорогу с перепаханным асфальтом

Транспорт 06.08.2025 07:25
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06.08.2025 07:25


В Волгоградской области нашли организацию, которая отвечает за содержание дороги в Дубовском районе между селами Лозное и Прямая Балка, где фуры в буквальном смысле перепахали весь асфальт, передает V102.RU.

Местные жители, напомним, сняли на видео состояние этой дороги, которое шокирует повидавших многое автомобилистов. Асфальт местами словно перепахали, причем так, что ездить по ней стало небезопасно.

По уточненным данным, именно за эту дорогу отвечает Дубовское ДРСУ, которое в ближайшее время займется ремонтом перепаханной проезжей части.

- В ГБУ «Волгоградавтодор» пояснили, что содержание подъезда от автомобильной дороги «Песковатка - Лозное - Большая Ивановка - Чернозубовка» к с. Давыдовка - с. Прямая Балка осуществляет Дубовское ДРСУ. В III-IV квартале 2025 года запланировано приведение в нормативное состояние данного участка дороги, - сообщили в информагентству в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Отметим, что ранее сообщалось и о ремонта другого участка дороги в Дубовском районе «Песковатка - Лозное - Большая Ивановка - Чернозубовка» от с. Лозное до с. Большая Ивановка. Здесь работы также обещают выполнить в III-IV квартале 2025 года.

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