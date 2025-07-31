Транспорт

«Кто за это ответит?»: жители сняли на видео дорогу с перепаханным асфальтом под Волгоградом

Транспорт 31.07.2025 14:22
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31.07.2025 14:22




Жители Дубовского района Волгоградской области сняли на видео асфальтированную дорогу между селами Лозное и Прямая Балка, состояние которой шокирует повидавших многое автомобилистов, сообщает V102.RU.

На камеру мобильного телефона попали огромные ямы на проезжей части, словно асфальт специально кто-то вспахал. Местами эти повреждения дороги похожи на «воронки», ездить по которым небезопасно.

- А кто за это ответит? - задаются вопросом жители.

По их версии, такие повреждения дорожному полотну могли нанесли грузовики, которые следуют в жару с большим перегрузом.

В администрации Дубовского района информагентству сообщили, что за указанную дорогу отвечает комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

В ГКУ ВО «Дирекция автомобильных дорог», которое подведомственно облкомдортрансу, пообещали в скором времени отремонтировать дорогу в Дубовском районе.

- В III-IV квартале 2025 года на участке автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области «Песковатка - Лозное - Большая Ивановка - Чернозубовка» от с. Лозное до с. Большая Ивановка в Дубовском муниципальном районе запланировано выполнение работ по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в соответствии с доведенными лимитами финансирования, - сообщили в учреждении.

Видео: Дубовский базар / t.me

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