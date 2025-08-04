Первый тайм матча «Ротора» и «Енисея» закончился вничью

В первой половине матча «Ротора» и «Енисея» соперникам не удалось открыть счет. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», игра проходит на поле после сильного ливня, который, к счастью, закончился перед началом противостояния.
Если в начале игры гости действовали активнее, то к середине первого тайма сине-голубые перехватили инициативу, создали несколько опасных ситуаций, однако к голам они не привели. В ходе игры на поле возникла потасовка, которую вовремя пресек судья.
В эти минуты началась вторая половина встречи.