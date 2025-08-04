«Что нам дождь»: на «Волгоград Арене» после ливня начался матч «Ротора» и «Енисея»





На «Волгоград Арене» в эти минуты начался матч «Ротора» и «Енисея». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», если еще за пару часов до игры болельщики, собираясь около гейтов, изнывали от жары и ворчали, что фонтан напротив стадиона почему-то не работал, потом они уже не знали, куда деваться от потоков воды, которые обрушились с неба.





Ливень с громом и молнией распугал многих болельщиков, которые намеревались принять участие в различных активностях, приготовленных клубом для зрителей.

Народ бросился под навесы и укрытия, но самые стойкие продолжали стоять в очереди к капитану сине-голубых Алексею Шумских, который проводил автограф-сессию. Мокрый насквозь футболист и виду не подал, что вокруг несколько неуютно. А самые верные болельщики получили на память фото с кумиром. Такая экстремальная фотосессия запомнится им надолго.





Не испугались дождя и музыканты, которые выступали перед началом игры. Но все-таки многие предпочли спрятаться под крышу стадиона в относительно сухом месте.





К счастью, ливень оказался недолгим. Когда футболисты волгоградского клуба закончили разминку, грозовые тучи полетели дальше. Матч начался уже при уходящих вспышках молнии. Футболистов волгоградского клуба вывели на мокрое поле дети участников специальной военной операции. А мы смотрим и болеем.







Основной состав «Ротора» в матче с «Енисеем»: Чагров, Бардыбахин, Фомин,, Покидышев, Храмцов, Плотников, Макаров С., Сасин, Никишин, Сафронов, Хохлачев.







На скамейке запасных: Литвенок, Сугробов, Харлан, Швецов, Шильников, Семенов, Пальцев, Лаврищев, Арбузов, Давидян, Симонян, Никифоров, Лаврищев.







Фото Андрея Поручаева/V102.RU

