Под Волгоградом мужчина заколол насмерть мать на глазах малолетнего брата





В Новоаннинском районе Волгоградской области следователи задержали 30-летнего жителя посёлка Панфилово. Его подозревают в убийстве собственной матери.

- В ночь со 2 на 3 августа мужчина находился дома вместе со своими родителями. В процессе совместного распития спиртных напитков между ним и матерью произошёл бытовой конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил нож и нанёс женщине один удар в область шеи. Ранение оказалось смертельным, потерпевшая скончалась на месте происшествия, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Преступление подозреваемый совершил на глазах собственного малолетнего брата. Вернувшийся вскоре из соседней комнаты отец вызвал скорую и полицию, однако спасти пострадавшую не удалось.

Отметим, фигурант был оперативно задержан. Вину в содеянном мужчина признал. В районный суд следствием направлено ходатайство об его аресте. Продолжаются следственные действия по сбору доказательств.