Федеральные новости

В ГД предлагают сделать платным обучение для школьников-мигрантов

Федеральные новости 02.08.2025 21:28
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02.08.2025 21:28


Депутаты Госдумы предлагают запретить бесплатное обучение в школе с 1 по 11 классы для детей мигрантов. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя  думского комитета по труду Ярослава Нилова.

- Дети иностранцев должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса. Такие корректировки внесены в наш законопроект, ранее отклоненный. Готовим обновленную инициативу с межфракционным статусом к внесению в Госдуму, - написал депутат в Telegram.

Также этим же законопроектом хотят ограничить до трех попытки сдачи тестирования по русскому языку для детей мигрантов.

Напомним, что в Волгоградской области первое тестирование по русскому языку в июле для приема в школу детей мигрантов смогли осилить 9 из 13 человек. Через три месяца они могут сдать тест повторно.

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