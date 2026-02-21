Минобороны: под Волгоградом за ночь ликвидирован один БПЛА





В ночь с 20 на 21 февраля Волгоградская область вновь подверглась атаке БПЛА. По данным Минобороны России, налёт был отбит дежурными подразделениями.

- За ночь над Волгоградской областью дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, - сообщили в военном ведомстве.

В целом же в воздушном пространстве РФ ликвидированы 77 БПЛА. Основной удар пришёлся на Краснодарский край, где ликвидировано 24 дрона. Ещё 13 летательных аппаратов уничтожены над Крымом, по 9 над Курской и Ростовской областями, 8 над Белгородской областью, 5 над Самарской, 3 над Саратовской и 1 над Воронежской областью.

Напомним, как ранее сообщала , в 21:13 20 февраля в Волгоградской области была объявлена угроза ракетной атаки и закрыт аэропорт Волгограда. В 23:20 поступил отбой по ракетной опасности, однако одновременно объявлено о беспилотной. В 0:30 Росавиация сняла ограничения на работу воздушной гавани, однако режим опасности по БПЛА так и не был снят и действует уже более семи часов. Утром 21 февраля Росавиация повторно закрыла небо над Волгоградской областью для гражданских судов.

Фото из архива Минобороны