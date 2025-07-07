



В Волгоградской области состоялось первое тестирование по русскому языку для приема в школу детей мигрантов. Как сообщает ИА «Высота 102», в нем приняли участие 13 человек, однако справиться с заданиями удалось не всем.

– В Волгоградской области тестирование на знание русского языка проводится в 45 общеобразовательных учреждениях. Успешно справились с заданиями 9 из 13 человек, подавших заявления на прохождение процедуры. Пакет документов у всех сформирован правильно, – сообщили ИА «Высота 102» в областном комитете в ответ на запрос. –Детям, которые не прошли процедуру, предоставляется возможность пройти обучение русскому языку и через 3 месяца пройти тестирование повторно.

Обучать детей мигрантов русскому языку будут Волгоградском государственном социально-педагогическом университете. Вуз реализует программы по подготовке к тестированию несовершеннолетних иностранных граждан на знание русского языка.

– Кроме того, в настоящее время разрабатывается программа по обучению русскому языку как иностранному на базе Волгоградской академии последипломного образования. Владеть русским языком в достаточной степени, необходимой для обучения, – важно, прежде всего, для самих детей. Это позволит чувствовать себя комфортно им самим, а также педагогам и одноклассникам. Все проходящие тестирование планируют учиться в школах региона, – подчеркивают в профильном комитете.