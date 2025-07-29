Происшествия

Травма головы и перелом ног: самокаты покалечили двух детей в Волгоградской области

Происшествия 29.07.2025 19:10
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29.07.2025 19:10


В Волгоградской области двое несовершеннолетних получили тяжелые травмы в результате падения с самоката. Как рассказали в ГУ МВД по региону, одной из пострадавших оказалась 5-летняя жительница города Котельниково, которая получила переломы обеих ног. 

Установлено, что ребенок катался на самокате и в результате неудачного падения получила переломы ног. Сейчас она проходит лечение в стационаре. 

В больницу Волгограда также поступил 17-летний школьник с тяжелой травмой головы. Подросток не справился с управлением и совершил наезд на дерево в Краснооктябрьском районе. 

По каждому факту проводится проверка. Правоохранители дадут правовую оценку действиям родителей и законных представителей пострадавших детей.

Фото: архив V102.RU

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