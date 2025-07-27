«Пацаны - молодцы»: «Ротор-2» разгромил «Строгино» в Волгограде

Волгоградский «Ротор-2» накануне, 26 июля, со счетом 3:0 на домашнем стадионе «Зенит» разгромил столичный клуб «Строгино» в 16-м туре Второй лиги дивизиона Б. Сине-голубые благодаря уверенной победе поднялись в первую десятку турнирной таблицы.
Вчерашняя встреча после небольшого перерыва в турнире открывала второй круг первенства, где в группе 3 после снятия по ходу дистанции подмосковных «Химок» теперь принимают участие 15 клубов. Перед очным противостоянием волгоградцы отставали от московского коллектива всего на три очка, поэтому виктория в очередном туре позволяла «Ротору-2» догнать по очкам прямых конкурентов. Отметим, в начале сезона ФК «Строгино» обыграл «Ротор-2» на своем поле со счетом 3:2, из-за чего подопечные Альберта Гудимова были настроены взять реванш при поддержке родных трибун.
Место в воротах хозяев занял голкипер основной волгоградской команды Иван Литвенок, который получил необходимую игровую практику. Кроме того, с первых минут появился защитник Степан Правкин, на днях подписавший контракт с «Ротором-2». Капитаном и лидером сине-голубых в этом сезоне является опытный Ризван Ахмедханов. 32-летний атакующий полузащитник, ранее выступавший за основной «Ротор», также накануне вышел в стартовом составе и стал главной звездой матча.
Уже на 11-й минуте 20-летний полузащитник волгоградцев Михаил Ципуштанов после эффектной передачи Ахмедханова с правого фланга ворвался в штрафную и вышел на рандеву с голкипером гостей Драганом и хладнокровно отправил мяч в сетку ворот, не оставив шансов на спасение оппоненту.
Сине-голубые продолжили давление, благодаря чему вскоре им удалось организовать еще одну голевую атаку. И она оказалась практически копией первой. Снова Ахмедханов на классе вывел вбежавшего в штрафную Ципуштанова один на один. После удара правого полузащитника мяч рикошетом от игрока «Строгино» повторно оказался в сетке. В итоге на перерыв команды отправились при счете 2:0 в пользу волгоградцев.
Во второй половине сине-голубые не только удержали, но и развили добытое ранее преимущество. На 79-й минуте Ахмедханов в очередной раз продемонстрировал исполнительское мастерство. Капитан хозяев с правого края отдал передачу Павлу Трифонову, который совершил мощный забег в штрафную и забил третий гол команды, оформив окончательный результат матча - 3:0 в пользу «Ротора-2». В концовке игры на замену вместо Константина Колесникова вышел 17-летний Дмитрий Локтев, который, как и Правкин, подписал контракт с «Ротором-2» на этой неделе. Хозяева победили вполне заслуженно, показав атакующий футбол с большим количеством созданных моментов.
Таким образом, волгоградский клуб заработал 17 очков, обогнал «Строгино» по дополнительным показателям, взял реванш за поражение в первом круге и вышел на 10-е место в турнирной таблице. В следующем туре 2 августа сине-голубые на выезде встретятся с липецким «Металлургом», занимающим на данный момент пятую позицию.
Главный тренер «Ротора-2» Альберт Гудимов на послематчевой пресс-конференции похвалил своих подопечных за высокое качество футбола.
Кроме того, наставник волгоградской команды заявил, что сине-голубые были настроены взять реванш за обидное поражение в первом круге.
Фото: «Ротор молодежный» / vk.com.