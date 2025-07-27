Спорт

«Пацаны - молодцы»: «Ротор-2» разгромил «Строгино» в Волгограде

Спорт 27.07.2025 21:16
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27.07.2025 21:16


Волгоградский «Ротор-2» накануне, 26 июля, со счетом 3:0 на домашнем стадионе «Зенит» разгромил столичный клуб «Строгино» в 16-м туре Второй лиги дивизиона Б. Сине-голубые благодаря уверенной победе поднялись в первую десятку турнирной таблицы.

Вчерашняя встреча после небольшого перерыва в турнире открывала второй круг первенства, где в группе 3 после снятия по ходу дистанции подмосковных «Химок»  теперь принимают участие 15 клубов. Перед очным противостоянием волгоградцы отставали от московского коллектива всего на три очка, поэтому виктория в очередном туре позволяла «Ротору-2» догнать по очкам прямых конкурентов. Отметим, в начале сезона ФК «Строгино» обыграл «Ротор-2» на своем поле со счетом 3:2, из-за чего подопечные Альберта Гудимова были настроены взять реванш при поддержке родных трибун. 

Место в воротах хозяев занял голкипер основной волгоградской команды Иван Литвенок, который получил необходимую игровую практику. Кроме того, с первых минут появился защитник Степан Правкин, на днях подписавший контракт с «Ротором-2». Капитаном и лидером сине-голубых в этом сезоне является опытный Ризван Ахмедханов. 32-летний атакующий полузащитник, ранее выступавший за основной «Ротор», также накануне вышел в стартовом составе и стал главной звездой матча.


Уже на 11-й минуте 20-летний полузащитник волгоградцев Михаил Ципуштанов после эффектной передачи Ахмедханова с правого фланга ворвался в штрафную и вышел на рандеву с голкипером гостей Драганом и хладнокровно отправил мяч в сетку ворот, не оставив шансов на спасение оппоненту.

Сине-голубые продолжили давление, благодаря чему вскоре им удалось организовать еще одну голевую атаку. И она оказалась практически копией первой. Снова Ахмедханов на классе вывел вбежавшего в штрафную Ципуштанова один на один. После удара правого полузащитника мяч рикошетом от игрока «Строгино» повторно оказался в сетке. В итоге на перерыв команды отправились при счете 2:0 в пользу волгоградцев.

Во второй половине сине-голубые не только удержали, но и развили добытое ранее преимущество. На 79-й минуте Ахмедханов в очередной раз продемонстрировал исполнительское мастерство. Капитан хозяев с правого края отдал передачу Павлу Трифонову, который совершил мощный забег в штрафную и забил третий гол команды, оформив окончательный результат матча - 3:0 в пользу «Ротора-2». В концовке игры на замену вместо Константина Колесникова вышел 17-летний Дмитрий Локтев, который, как и Правкин, подписал контракт с «Ротором-2» на этой неделе. Хозяева победили вполне заслуженно, показав атакующий футбол с большим количеством созданных моментов.

Таким образом, волгоградский клуб заработал 17 очков, обогнал «Строгино» по дополнительным показателям, взял реванш за поражение в первом круге и вышел на 10-е место в турнирной таблице. В следующем туре 2 августа сине-голубые на выезде встретятся с липецким «Металлургом», занимающим на данный момент пятую позицию.


Главный тренер «Ротора-2» Альберт Гудимов на послематчевой пресс-конференции похвалил своих подопечных за высокое качество футбола. 

- Очень важную игру пацаны сегодня выиграли. Большие молодцы. Прошедший микроцикл мы готовились конкретно к «Строгино». Поэтому всю установку выполнили. Понятно, что мы, может быть, небезгрешны. В целом, считаю, что победа заслуженная. После окончания первого круга мы немножко отдохнули, дали небольшую паузу ребятам. В рабочем режиме с двухразовыми тренировками готовились в Волгограде. Домашняя игра, поэтому не было смысла куда-то уезжать. Здесь есть все условия, дома готовились ко второй части сезона, - отметил специалист.   

Кроме того, наставник волгоградской команды заявил, что сине-голубые были настроены взять реванш за обидное поражение в первом круге. 

- Нужно быть все время организованными и сконцентрированными, потому что уже были матчи, где мы теряли очень важные очки. Не важно, как складывалась игра и какой был счет. Мы требовали от ребят в обороне отрабатывать дисциплинированно. Атаки хорошие проводили по мере возможности - сколько сил оставалось у ребят. Повторю, очень важная игра была. В первом круге обидно проиграли им в Москве - «Строгино» заслуженно победили. Нам нужно было вернуть должок. И плюс крайняя домашняя игра была не очень хорошей, поэтому очень хотелось реабилитироваться перед болельщиками и самими собой. Пацаны молодцы. Заслужили сегодня победу, - подчеркнул Гудимов. 

Фото: «Ротор молодежный» / vk.com.   

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