В МВД передумали ужесточать допуск водителей после 60 лет





МВД не станет проверять водителей старше 60 лет на пригодность к управлению автомобилей - данный пункт исключен из Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее МВД России предложило усовершенствовать механизмы допуска людей старше 60 лет к управлению транспортом. В МВД пояснили, что с 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей старше 60 лет выросла на 25%, а погибших и раненых на 33% и 22%, соответственно.

Как пояснила Волк, глава МВД Владимир Колокольцев, выслушав мнения экспертов, решил исключить данный пункт из документа.