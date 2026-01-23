Предпринимательница из Волжского выплатит 15 тысяч рублей правообладателю за картинки с изображением мультяшных героев. Как сообщили в арбитражном суде Волгоградской области, ИП Матвеева Е.В. нарушила исключительные права, которые принадлежат ООО «Студия анимационного кино «Мельница», на рисунки с «Лунтиком», «Кузей» и «Божьей коровкой Милой».
Женщина продавала товар в торговой точке в Волжском на улице Пионерская, 38, разместив их в каталоге продукции. Факт незаконного использования вышеперечисленных объектов интеллектуальной собственности был подтвержден видеосъёмкой.
Арбитражный суд счел возможным снизить размер взыскиваемой компенсации до 5 000 рублей в отношении каждого объекта права - на произведения изобразительного искусства «Лунтик», «Кузя», «Божья коровка Мила». Решение вступило в законную силу.