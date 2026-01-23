Главное

В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФНовую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

Актуально

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Федеральные новости

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Общество

Предпринимателя из Волжского оштрафовали на 15 тысяч за картинки с «Лунтиком»

23.01.2026 09:58
23.01.2026 09:58


Предпринимательница из Волжского выплатит 15 тысяч рублей правообладателю за картинки с изображением мультяшных героев. Как сообщили в арбитражном суде Волгоградской области, ИП Матвеева Е.В. нарушила исключительные права, которые принадлежат ООО  «Студия анимационного кино «Мельница», на рисунки с «Лунтиком», «Кузей» и «Божьей коровкой Милой». 

Женщина продавала товар в торговой точке в Волжском на улице Пионерская, 38, разместив их в каталоге продукции. Факт незаконного использования вышеперечисленных объектов интеллектуальной собственности был подтвержден  видеосъёмкой.

Арбитражный суд счел возможным снизить размер взыскиваемой компенсации до 5 000 рублей в отношении каждого объекта права - на произведения изобразительного искусства «Лунтик», «Кузя», «Божья коровка Мила». Решение вступило в законную силу. 


Общество
23.01.2026 12:14
23.01.2026 12:14
Общество
23.01.2026 11:34
23.01.2026 11:34
Общество
23.01.2026 11:24
23.01.2026 11:24
Общество
23.01.2026 11:12
23.01.2026 11:12
Общество
23.01.2026 10:53
23.01.2026 10:53
Общество
23.01.2026 10:50
23.01.2026 10:50
Общество
23.01.2026 10:30
23.01.2026 10:30
Общество
23.01.2026 10:20
23.01.2026 10:20
Общество
23.01.2026 09:58
23.01.2026 09:58
Общество
23.01.2026 09:58
23.01.2026 09:58
Общество
23.01.2026 09:09
23.01.2026 09:09
Общество
23.01.2026 08:04
23.01.2026 08:04
Общество
23.01.2026 07:38
23.01.2026 07:38
Общество
23.01.2026 07:31
23.01.2026 07:31
Общество
23.01.2026 06:42
23.01.2026 06:42
Лента новостей

12:14
12:14 Трамвай-«гибрид» выпустили на линию в Волгограде – видео
12:02
12:02 Под Волгоградом спасатели эвакуировали пять человек из снежной ловушки
11:34
11:34 Форум-центр на 1000 мест открылся в «Юном ястребе» под Волгоградом
11:24
11:24 133,4 тысячи волгоградских студентов отпразднуют Татьянин день
11:12
11:12 Операторов связи обяжут возвращать украденные мошенниками деньги
10:53
10:53 Продажу алкоголя запретили 25 января в Волгоградской области
10:50
10:50 Волгоградцам объяснили новые правила авиаперевозок с 1 марта
10:30
10:30 ЕвроХим-ВолгаКалий награждает лучших рационализаторов
10:20
10:20 Систему оплаты волгоградским учителям могут изменить с 2027 года
10:02
10:02 Гандболисты «Каустика» проиграли ЦСКА в Москве
09:58
09:58 Предпринимателя из Волжского оштрафовали на 15 тысяч за картинки с «Лунтиком»
09:58
09:58 В Ростове накрыли «черную» аптеку с опасными лекарствами
09:39
09:39 В Волгограде 23 января урезали маршруты трамваев №3 и №4
09:09
09:09 Под Волгоградом простились с погибшим на СВО добровольцем Никитой Кольченко
08:46
08:46 В поселке под Волгоградом женщина с двумя детьми насмерть угорели в своем доме
08:04
08:04 Волгоградцев начали обманывать под видом соседей
08:04
08:04 В райцентре Волгоградской области пропала вода из-за сгоревшего насоса
07:38
07:38 БПЛА ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионы
07:31
07:31 Волгоградским студентам предложили поднять стипендию до 18,9 тысяч
06:42
06:42 В Волгограде и области на выходных ударят морозы до -28º
06:08
06:08 С 1 февраля увеличат ключевые выплаты волгоградцам: на что и кому
22:02
22:02 Странные столбы света на ночном небе сняли жители Волгоградской области
21:23
21:23 Волгоградцы с 2026 года получат новые виды медпомощи по ОМС
20:56
20:56 Злостного алиментщика из Волгоградской области приговорили к 10 месяцам колонии
20:28
20:28 Расписание поезда Волгоград1-Петров Вал изменится с 31 января
19:56
19:56 Под Волгоградом начальница почтового отделения присвоила денег и товаров на 233 тысячи
19:31
19:31 «На променад – только с палками»: хищники потеряли страх перед людьми и пошли в волгоградские села
18:48
18:48 Ясные ночи грозят жителям Волгоградской области морозами до -28
18:19
18:19 «Предупредили, что можем сгореть»: мерзнущим при +10 в квартирах волгоградцам вернули свет
17:50
17:50 Адвокаты водителя BMW Пака обжалуют приговор: дело рассмотрит суд в Сочи
 