Предпринимательница из Волжского выплатит 15 тысяч рублей правообладателю за картинки с изображением мультяшных героев. Как сообщили в арбитражном суде Волгоградской области, ИП Матвеева Е.В. нарушила исключительные права, которые принадлежат ООО «Студия анимационного кино «Мельница», на рисунки с «Лунтиком», «Кузей» и «Божьей коровкой Милой».