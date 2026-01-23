С 1 февраля увеличат ключевые выплаты волгоградцам: на что и кому





С февраля в России повысят целый ряд социальных выплат. Соответствующий проект постановления был подготовлен ранее Министерством труда.

На сколько вырастут выплаты?

Индексация составит 5,6% и коснётся многих пособий, начиная с 1 февраля.

Какие именно выплаты станут больше?

В перечень вошли самые важные социальные меры поддержки:

Пособие при рождении ребёнка (единовременная выплата).

Размер материнского капитала.

Пособие по безработице (минимальный и максимальный размер).

Выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Социальное пособие на погребение.

Также индексация затронет выплаты для чернобыльцев, ветеранов и инвалидов.

Что дальше?

Проект документа подготовлен Минтруда и сейчас проходит согласование. После подписания постановления Правительством все перечисленные выплаты автоматически увеличатся.