В Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФНовую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

Федеральные новости

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Общество

С 1 февраля увеличат ключевые выплаты волгоградцам: на что и кому

Общество 23.01.2026 06:08
С февраля в России повысят целый ряд социальных выплат. Соответствующий проект постановления был подготовлен ранее Министерством труда.

На сколько вырастут выплаты?

Индексация составит 5,6% и коснётся многих пособий, начиная с 1 февраля.

Какие именно выплаты станут больше?

В перечень вошли самые важные социальные меры поддержки:

  • Пособие при рождении ребёнка (единовременная выплата).
  • Размер материнского капитала.
  • Пособие по безработице (минимальный и максимальный размер).
  • Выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
  • Социальное пособие на погребение.

Также индексация затронет выплаты для чернобыльцев, ветеранов и инвалидов.

Что дальше?

Проект документа подготовлен Минтруда и сейчас проходит согласование. После подписания постановления Правительством все перечисленные выплаты автоматически увеличатся.

