В Волгограде и области на выходных ударят морозы до -28º





В Волгограде и области на предстоящие выходные синоптики пообещали мороз до -28º. Как рассказали специалисты волгоградского ЦГМС, в отдельных районах также ожидается туман, снег и гололедица.

- В субботу, 24 января, в отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -18…-23º, при прояснениях до -25º. Днем температура воздуха составит -15...-20º, - пояснили синоптики.

В воскресенье в Волгоградской области также ожидается снег и гололедица. При прояснении температура воздуха достигнет-28º, а уже днем столбик термометра покажет температуру в пределах -14...-19º.