БПЛА ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионы





Минувшей ночью дежурные расчёты ВС РФ вновь отражали массовый налёт БПЛА. По данным Минобороны, всего за ночь над регионами были сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.

- В течение прошедшей ночи с 23:00 22 января до 7:00 23 января дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - подчеркнули в военном ведомстве.

За ночь над территорией Белгородской области сбили 7 беспилотников. В Воронежской области были сбиты ещё 2, а в Брянской, Пензенской и Астраханских областях - по одному БПЛА.

Отметим, Волгоградскую область налёт обошёл стороной. Работа аэропорта Волгограда не приостанавливалась. Приём и отправление самолётов осуществляется в штатном режиме.