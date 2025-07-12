Федеральные новости

В России планируют ужесточить допуск водителей после 60 лет

Федеральные новости 12.07.2025 12:30
0
12.07.2025 12:30


МВД России предложило усовершенствовать механизмы допуска людей старше 60 лет к управлению транспортом. Об этом говорится в проекте указа опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

В МВД пояснили, что с 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей старше 60 лет выросла на 25%, а погибших и раненых на 33% и 22%, соответственно. 

- Такие водители наиболее часто становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий по сравнению с представителями других возрастных групп, - пояснили в ведомстве. 

Также отмечается, что доля на россиян старшего поколения приходится более трети погибших пешеходов и велосипедистов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
11.07.2025 21:36
Федеральные новости 11.07.2025 21:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.07.2025 16:27
Федеральные новости 11.07.2025 16:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.07.2025 21:15
Федеральные новости 09.07.2025 21:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.07.2025 10:55
Федеральные новости 09.07.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.07.2025 06:46
Федеральные новости 08.07.2025 06:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.07.2025 19:00
Федеральные новости 07.07.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.07.2025 09:46
Федеральные новости 07.07.2025 09:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.07.2025 09:16
Федеральные новости 05.07.2025 09:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.07.2025 14:50
Федеральные новости 03.07.2025 14:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.07.2025 16:16
Федеральные новости 01.07.2025 16:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.07.2025 12:24
Федеральные новости 01.07.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.06.2025 12:11
Федеральные новости 30.06.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.06.2025 10:41
Федеральные новости 30.06.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.06.2025 09:49
Федеральные новости 30.06.2025 09:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.06.2025 08:22
Федеральные новости 26.06.2025 08:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:17
«Ротор» стал призером пяти номинаций на итоговой конференции ФНЛСмотреть фотографии
13:42
Полиция обнаружила в общежитии Волжского десяток мигрантовСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
Волгоградская полиция помогла вернуть пострадавшей от мошенников женщине 1,5 млн рублейСмотреть фотографии
12:30
В России планируют ужесточить допуск водителей после 60 летСмотреть фотографии
11:58
«Велик соблазн бросить мешок селитры»: чем грозят волгоградцам ранние арбузыСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде за сутки поймали 49 нарушителей ПДДСмотреть фотографииCмотреть видео
10:46
Волгоградец вез в Астрахань целую аптечку психотропных веществСмотреть фотографииCмотреть видео
10:00
В Волгограде отработали ликвидацию условной утечки хлораСмотреть фотографии
09:49
На железнодорожных переездах в Волгоградской области снизилось количество ДТПСмотреть фотографии
09:32
Психолог рассказал, как жара влияет на концентрацию внимания и работоспособностьСмотреть фотографии
08:39
В Волгограде иномарка покалечила 21-летнюю девушкуСмотреть фотографии
08:17
Мошенники воруют аккаунты у владельцев Telegram-каналовСмотреть фотографии
07:44
Волгоград и область на выходные накроет пекло до +41ºСмотреть фотографии
07:02
«Боялись сделать лишний шаг»: волгоградские леса после сезона дождей утонули в грибахСмотреть фотографии
21:36
Депутаты ГД отклонили законопроект об охране школ и детсадов РосгвардиейСмотреть фотографии
21:07
Участнику СВО в Волгограде передали «Москвич» с ручным управлениемСмотреть фотографии
20:59
ДТП спровоцировало пробку на въезде на волгоградский мостСмотреть фотографии
20:26
В центре Волгограда ГАИ забрала Range Rover у 17-летнего юнцаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:12
Синоптики сообщили, когда закончится испытание волгоградцев 40-градусной жаройСмотреть фотографии
19:53
Пожар на площади 600 кв. м. ликвидирован на западе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:21
Волгоградцы массово оспаривают в суде «нелегальные» штрафы за парковкуСмотреть фотографии
19:01
Волжанин умер в карете скорой помощи после наезда HyundaiСмотреть фотографииCмотреть видео
18:17
Пробка в 4 км образовалась из-за лобового ДТП в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:03
Опубликовано видео с места жесткого ДТП на автодороге Волгоград-Новый РогачикСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
Машины всмятку: четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:29
Железные дороги принесли Волгоградской области почти миллиард за полгодаСмотреть фотографии
17:24
В Волгограде потушили крупный пожар в заброшенном цехеСмотреть фотографии
16:32
Волгоградские дачники могут снизить расходы на воду в сезон поливаСмотреть фотографии
16:27
Путин: россияне за три года собрали 54 млрд рублей на поддержку СВОСмотреть фотографии
16:20
Огонь уничтожил дом трех семей в Октябрьском Волгоградской областиСмотреть фотографии
 