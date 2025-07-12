В России планируют ужесточить допуск водителей после 60 лет





МВД России предложило усовершенствовать механизмы допуска людей старше 60 лет к управлению транспортом. Об этом говорится в проекте указа опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В МВД пояснили, что с 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей старше 60 лет выросла на 25%, а погибших и раненых на 33% и 22%, соответственно.

- Такие водители наиболее часто становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий по сравнению с представителями других возрастных групп, - пояснили в ведомстве.

Также отмечается, что доля на россиян старшего поколения приходится более трети погибших пешеходов и велосипедистов.