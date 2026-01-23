Волгоградцам объяснили новые правила авиаперевозок с 1 марта





С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в правилах авиаперевозок. С этого времени электронный посадочный талон приравняют к бумажному. А авиакомпании обязаны будут информировать пассажиров об условиях перелета и порядке возврата билета, передает V102.RU со ссылкой на экспертов.

Изменения касаются и прав пассажиров при задержке рейса более чем на 30 минут – билет в таком случае можно сдать и получить его полную стоимость. Пассажирам также должны будут предоставить воду через час после двухчасовой задержки, а еду – через два часа после четырехчасовой.

По новым правилам авиакомпании обязаны бесплатно предоставить соседние места детям до 12 лет и взрослым.

Детские коляски также можно будет взять в салон - даже, если ребенок летит другим рейсом.

Изменения направлены на снижение конфликтных ситуаций между пассажирами и авиаперевозчиками.

Напомним, с сентября 2025 года пассажирам также были сделаны послабления. Например, маломобильным гражданам разрешили перевозить в качестве ручной клади протезы, трости. И перестали брать плату за перевес багажа в 0,5 кг. Также пассажиры получили право брать в салон самолета покупки из дьюти-фри.



