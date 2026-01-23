Систему оплаты волгоградским учителям могут изменить с 2027 года

Пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда учителям, который пока запущен только в трех регионах РФ, с 2027 года могут распространить по всей России. Как сообщает «Парламентская газета», это следует из плана Минпросвещения на период с 2025 по 2030 годы, которые изучили журналисты.

Новая система оплаты труда педагогам предполагает переход от фиксированных окладов. Так, в пилотных регионах - Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях – зарплату учителям рассчитывают по новой схеме. Это 70 % — базовая часть, то есть гарантированный оклад, остальные 30 % — стимулирующие выплаты и компенсации, которые устанавливают руководители образовательных учреждений.

В случае, если эксперимент удастся, то новую схему оплаты труда будут использовать и в других регионах, в том числе и в Волгоградской области. Но, как поясняется, произойдет это не раньше 2027 года.

