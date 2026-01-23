Волгоградским студентам предложили поднять стипендию до 18,9 тысяч





Депутаты Государственной думы внесут законопроект, предлагающий повысить государственную академическую стипендию для студентов-очников до уровня прожиточного минимума. Как сообщает РИА Новости, стипендия для волгоградских студентов в скором времени может составить около 18 900 рублей.

В пояснительной записке указывается, что повышение создаст более справедливую и предсказуемую систему поддержки учащихся. Также подчеркивается, что студентам приходится совмещать учебный процесс с работой, чтобы содержать себя, что влияет на качество получаемых знаний.

Данная инициатива, по мнению авторов законопроекта, даст возможность больше уделять времени на учебный процесс и повышение квалификационных знаний для будущих специалистов.