В Ростове накрыли «черную» аптеку с опасными лекарствами

В Ростове-на-Дону сотрудники наркоконтроля пресекли незаконную продажу сильнодействующих лекарств в аптеке. Как передает Привет-Ростов, лекарства отпускались без рецепта и в 10 раз дороже 20-летней фармацевтом.

Было установлено, что местному жителю продали таблетки и глазные капли на сумму свыше 7 тысяч рублей, хотя стоимость лекарства была в 10 раз ниже. Всего оперативниками было изъято 408 чистых рецептурных бланков.

Юная фармацевт приехала в Ростов из соседнего региона и систематически продавала лекарственные препараты без рецепта с крупной наценкой. Все изъятые из аптеки препараты входят в перечень веществ, оборот которых строго ограничен, что делает действия фармацевта уголовно наказуемыми.