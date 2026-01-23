Под Волгоградом простились с погибшим на СВО добровольцем Никитой Кольченко





Жители Фроловского района Волгоградской области проводили в последний путь своего земляка, Никиту Кольченко. Мужчине было 32 года.

Никита родился и жил в хуторе Новая Паника Фроловского района. Там же учился с 1 по 3 класс, а с 5 класса – в интернате хутора Ветютнев. После интерната закончил ПТУ 5 г. Фролово.

В феврале 2024 года Никита пошел на СВО добровольцем. Там получил тяжелые ранения, долго лечился, проходил реабилитацию. Однако в июне 2025 года, восстановившись, вновь вернулся в зону спецоперации, несмотря на то, что был комиссован. С августа 2025 года числился пропавшим без вести. Потом оказалось, что 18 августа он погиб при штурме.

У него остались отчим, который воспитал его и стал ему настоящим отцом, мама Анна, брат Саша, сын Артём.