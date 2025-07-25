Врио главы Елани в Волгоградской области вновь стала женщина

Полномочия главы Елани будет временно исполнять замглавы Еланского городского поселения Мария Башкирова. Как сообщает V102.RU, такое решение приняли местные депутаты.

В решении думы Еланского городского поселения поясняется, что кадровое назначение производится в связи с избранием главой Еланского муниципального района Алексея Голева, который был врио главы Елани.

Напомним, что Башкирова ранее уже исполняла полномочия главы поселения сразу после ареста прежнего главы Александра Гугучкина. В мае этого года его приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей. Гугучкина признали виновным по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за незаконные действия), ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Нового главу Елани выберут по итогам конкурса.

Фото Еланского городского поселения