Политика

В Елани после коррупционного скандала выберут нового мэра и главу района

Политика 30.06.2025 17:01
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30.06.2025 17:01


В Еланском районе Волгоградской области, который был обезглавлен в ходе коррупционного скандала, в ближайшее время выберут новых руководителей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на официальные документы, объявлены два конкурса по отбору кандидатур на должность главы района и главы Еланского городского поселения.

Так, нового главу Еланского района выберут в июле в ходе конкурса, который пройдет в два этапа. Заключительным этапом станет собеседование, которое назначено на 22 июля 2025 года. 

- При проведении собеседования комиссия оценивает личностные и профессиональные, в том числе предусмотренные пунктом 2.2 Положения, качества кандидатов, их видение развития Еланского муниципального района Волгоградской области, организации работы Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области, - указано в документе. - По результатам собеседования комиссией принимается решение  о результатах конкурса, в котором указываются кандидаты, наиболее подготовленные для замещения должности главы Еланского муниципального района.

Нового главу Елани также выберут в ходе конкурса. Кандидатуру самого достойного на этот пост определит конкурсная комиссия из восьми человек, половину их которых утвердит администрация района. 

Напомним, что в мае текущего года бывшего главу Еланского городского поселения Александра Гугучкина приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей. Его признали виновным по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за незаконные действия), ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Бывший глава Еланского района Дмитрий Литвинов был арестован в декабре 2024 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями, а также получении взятки в особо крупном размере. После этого он сложил с себя полномочия главы района.

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