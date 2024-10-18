Общество

Депутаты избрали нового врио после ареста главы Елани в Волгоградской области

Общество 18.10.2024 13:27
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18.10.2024 13:27


С 18 октября полномочия главы Еланского городского поселения будет временно исполнять заместитель глав Алексей Голев. Как сообщает V102.RU, такое решение приняли депутаты Еланского городского поселения Волгоградской области.

- На период отсутствия главы Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области Гугучкина Александра Сергеевича назначить с 18 октября 2024 года временно исполняющим обязанности главы Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области заместителя главы Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области - Голева Алексея Александровича, - говорится в решении думы.

В документе поясняется, что вопрос о назначении временно исполняющим обязанности главы Елани возник в связи с заключением под стражу постановлением Центрального районного суда Волгограда от 6 апреля 2024 года действующего главы Александра Гугучкина. Ранее его обязанности исполняла Мария Башкирова. Временного врио дума назначила на период отпуска Башкировой, руководствуясь вторым абзацем пункта 6 статьи 21 Устава Еланского городского поселения.

Напомним, что Александр Гугучкин был задержан 5 апреля правоохранительными органами. По некоторым данным, его подозревают в получении взятки. Однако на данный момент следственные органы до сих пор не прокомментировали задержание и арест главы Елани.

Фото: V102.RU (архив)

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