В Карелии нашли тело одного из трех пропавших туристов из Волгограда





Следователи СУ СК по республике Карелия подтвердили смерть одного из троих пропавших туристов из Волгограда. Тело мужчины было обнаружено около города Кеми в акватории Белого моря рядом с островом Варбарлуды.

- В ходе опознания установлена личность погибшего. Им оказался один из участников частного похода туристов, приехавших в Карелию из Волгограда. Целью отдыхающих было посещение на личных плавсредствах острова Соловки. 19 июля 2025 года они прервали свой поход в связи с ухудшением погодных условий. Четыре человека были спасены, судьба троих оставалась неизвестной, - пояснили в ведомстве.



В настоящее время продолжается поиск еще двух участников похода.



Напомним, ранее сообщалось, что из девяти человек тургруппы, отправившейся из Волгограда в Карелию, после начавшегося шторма в Белом море удалось спастись самостоятельно только двоим.

Четверых волгоградцев эвакуировали спасатели, троих найти не удалось. Среди пропавших были 38-летний Виктор Зузанов, 32-летняя Валерия Пужняк и 24-летний Владимир Бондарев.



Фото Карельского следкома t.me



