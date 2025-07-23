Расследования

В Карелии нашли тело одного из трех пропавших туристов из Волгограда

Расследования 23.07.2025 21:21
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23.07.2025 21:21


Следователи СУ СК по республике Карелия подтвердили смерть одного из троих пропавших туристов из Волгограда. Тело мужчины было обнаружено около города Кеми в акватории Белого моря рядом с островом Варбарлуды.

- В ходе опознания установлена личность погибшего. Им оказался один из  участников частного похода туристов, приехавших в Карелию из Волгограда. Целью отдыхающих было посещение на личных плавсредствах острова Соловки. 19 июля 2025 года они прервали свой поход в связи с ухудшением погодных условий. Четыре человека были спасены, судьба троих оставалась неизвестной, - пояснили в ведомстве.

В настоящее время продолжается поиск еще двух участников похода.

Напомним, ранее сообщалось, что из девяти человек тургруппы, отправившейся из Волгограда в Карелию, после начавшегося шторма в Белом море удалось спастись самостоятельно только двоим. 

Четверых волгоградцев эвакуировали спасатели, троих найти не удалось. Среди пропавших были  38-летний Виктор Зузанов, 32-летняя Валерия Пужняк и 24-летний Владимир Бондарев.

Фото Карельского следкома t.me

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