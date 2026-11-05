Новый ГОСТ на питьевую воду начнёт действовать в Волгограде с января





С начала 2027 года в России для оценки качества питьевой воды будут использоваться новые методы микробиологического анализа. Росстандарт принял обновленный ГОСТ, который заменит действующий стандарт, введенный еще в прошлом веке.



Как сообщают РИА Новости, предыдущий норматив применялся в лабораториях более полувека. За это время прогресс в науке и технике значительно изменил возможности исследований, что потребовало пересмотра существующих методик. В новом стандарте особое внимание уделяется выявлению бактерий, которые могут свидетельствовать о микробиологическом загрязнении воды. В их числе - кишечная палочка, синегнойная палочка и микроорганизмы, указывающие на возможное попадание в воду почвенных или канализационных загрязнений.



Росстандарт подчеркивает, что такие исследования важны для обеспечения здоровья населения. Например, синегнойная палочка способна активно размножаться в водной среде и при определенных условиях вызывать заболевания. Регулярные лабораторные анализы помогают выявлять подобные угрозы и определять источники загрязнения.



Изменения затронут не только обычную питьевую воду. В перечень продукции, на которую распространяется действие нового стандарта, вошли природная минеральная, лечебная и лечебно-столовая вода, вода для детского питания, а также обработанная, купажированная и искусственно минерализованная вода. Требования также касаются воды, используемой для производства алкогольных и безалкогольных напитков, а также пищевого льда.



Для производителей и лабораторий внедрение новых методик означает необходимость использования обновленных лабораторных технологий. Это должно повысить точность оценки микробиологического состояния продукции и обеспечить сопоставимость результатов, полученных в разных лабораториях.



Новый ГОСТ направлен на улучшение системы контроля качества питьевой воды и снижение риска попадания продукции с опасными микроорганизмами к потребителям. Его действие начнется с 1 января 2027 года.



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