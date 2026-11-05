Арифметика волгоградской осени: «Ротор» – «Ленинградец»





В 17-м туре Первой лиги волгоградский «Ротор» проведёт матч с «Ленинградцем» из Рощино Ленинградской области. В турнирной таблице разница между командами – три очка, а в статистике выездных матчей – пропасть. Разбираем расклад по цифрам.



«Ротор», показывая стабильный футбол, идёт на 10-м месте – 20 очков в 16 матчах: 5 побед, 5 ничьих, 6 поражений, разница мячей – 23:18. Статистика «Ротора» на своём поле выглядит убедительно: в семи домашних матчах – 3 победы, 3 ничьи и всего 2 поражения, разница мячей 12:6. Особенно впечатляет оборона: в среднем команда пропускает лишь 0,75 гола за игру. Это не случайность, а следствие выстроенной структуры: волгоградцы грамотно перекрывают зоны, не дают соперникам играть через центр и заставляют ошибаться на флангах. В атаке «Ротор» действует без излишней спешки, предпочитая доводить моменты до качественного удара. Средняя результативность дома – 1,5 мяча за матч.



«Ленинградец» занимает 13-е место, имея 17 очков после 16 игр (4 победы, 5 ничьих, 7 поражений) и разницей мячей 15:26. В семи выездных встречах – лишь одна победа при пяти поражениях и одной ничьей, разница мячей 3:16. Средняя результативность в гостях – 0,42 гола за игру, а пропускают рощинцы 2,29 мяча – это один из худших показателей лиги. При этом команда способна выдать яркий матч: достаточно вспомнить разгром «Енисея» (3:0) в последнем туре. И именно эта непредсказуемость делает «Ленинградец» опасным: даже в слабой форме гости могут поймать свой момент и наказать за ошибку.



Ключевым фактором станет контроль переходных фаз. «Ротор» традиционно силён в отборе и быстрых выходах из обороны, а «Ленинградец» как раз теряет мяч в этих зонах – отсюда и результативность соперников в его матчах. Если волгоградцы смогут заставить гостей ошибаться в середине поля, давление на ворота рощинцев возрастёт кратно. С другой стороны, «Ленинградец» может попытаться сыграть вторым номером и ловить хозяев на контратаках – но для этого нужны скорость впереди и надёжность в обороне, которой у гостей сейчас нет.



Букмекеры ставят на «Ротор»: коэффициент на победу хозяев – 1,48, на ничью – 4,10, на успех гостей – 6,00. По оценкам аналитиков конторы, наиболее вероятен счёт 1:0 или 2:0.



Что говорит математика



Результат говорит о том же, что и линия конторы, – фаворит очевиден. Но модель добавляет деталь, которой в коэффициентах нет: наиболее вероятен «сухой» матч с двумя-тремя голами «Ротора». То есть счёт 2:0 или 3:0 статистически вероятнее, чем популярный 1:0: на его долю приходится лишь около десятой части всех исходов, тогда как на 2:0 и 3:0 – в сумме примерно четверть. Чтобы рощинцы увезли очки из Волгограда, им придётся побороть и цифры, и саму логику этого сезона.





Наиболее вероятным сценарием выглядит победа волгоградцев со счётом 2:0. «Ротор» не будет форсировать события – он воспользуется ошибками соперника, которых тот допускает вдоволь. Полностью исключать сюрприз нельзя: «Ленинградец» – команда настроения, и в отдельно взятый день способна удивить. Но ставка сезона остаётся на статистику.





Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»