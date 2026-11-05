В ЛИУ-15 Волгограда нагрянули генерал и прокурор

Федеральные новости

В деле о хищениях на водоводе Дон – Донбасс хотят проверить китайских производителей

В Ростовской области адвокат одного из обвиняемых по делу о предполагаемых хищениях при строительстве водовода Дон – Донбасс обратился в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия китайских...