В ЛИУ-15 Волгограда нагрянули генерал и прокурор

Условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в лечебном исправительном учреждении №15 проверило руководство прокуратуры и УФСИН. Как сообщили в региональном управлении федеральной службы исполнения наказания, учреждение посетили прокурор Волгоградской области государственный советник юстиции 2 класса Денис Костенко и начальник УФСИН России по Волгоградской области генерал-майор внутренней службы Сергей Коновалов.
Были проверены лечебные корпуса туберкулезной и соматической больниц ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России, столовая и дисциплинарный блок. Как отметили в УФСИН, жалоб на условия содержания, организацию питания, медицинское обеспечение и предоставление бесплатной юридической помощи от пациентов не поступало.
Фото УФСИН Волгоградской области