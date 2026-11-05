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Спорт

«Красный Октябрь» и «Киквидзе» вышли в 1/32 финала чемпионата России по мини‑футболу

Спорт 05.11.2026 07:16
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05.11.2026 07:16


Под тропическим ливнем в сочинском СК «Территория спорта» завершилась групповая стадия и прошли стыковые матчи чемпионата России по мини-футболу 8×8 среди мужских команд. Для двух представителей Волгоградской области эти игры стали решающими – и обе дружины шагнули дальше: «Красный Октябрь» переиграл «Сокол» из Железногорска, а ФК «Киквидзе» одолел «Сотранс» из Ленинградской области.



«Сокол» (Железногорск) – «Красный Октябрь» (Волгоград) – 2:4 (0:1)
4 ноября, 19:40. Чемпионат России по мини-футболу в формате 8х8 среди мужских команд. Стыковой матч.
Сочи. СК «Территория спорта», поле № 2. Количество зрителей: 94.
Судьи: Владимир Целоусов, Виталий Бердников.
«Сокол»: Иванов, Базанов, Воробьев, Густырь, Джавадов, Ибрагимов, Исланов, Коротков, Луговых, Мешков, Михайлов, Наумов, Овчаренко, Роговенко, Руднев, Супрун, Суриков, Хусаинов.
«Красный Октябрь»: Хохлачев, Алексеенко, Бесланеев, Бирюков, Борисов, Букин, Гаджиев, Даурский, Козлов, Козырь, Крутов, Левин, Пугачев, Садыхов, Симонов, Трифонов, Чембаров, Яковлев.
Голы: Борисов, 9 (0:1). Овчаренко, 27 (1:1). Трифонов, 28 (1:2). Руднев, 32 (2:2). Трифонов, 47 (2:3). Трифонов, 50 (2:4).

 «Красный Октябрь» в 1/32 финала встречается с «Петрой» из Краснодарского края.

Ещё один представитель Волгоградской области – ФК «Киквидзе» – вышел в стыковые матчи с третьего места группы и в напряжённой игре взял верх над «Сотрансом» из Ленинградской области.

«Киквидзе» (Волгоградская обл.) – «Сотранс» (Ленинградская обл.) – 2:1 (1:1)4 ноября, 20:00. Чемпионат России по мини-футболу в формате 8х8 среди мужских команд. Стыковой матч.
Сочи. СК «Территория спорта», поле № 4. Количество зрителей: 128.
Судьи: Андрей Чалий, Антон Смирновский.
«Киквидзе»: Галушкин, Высоцков, Гурдов, Ребриков, Чорипов, Пышкин, Байбаков, Григорян, Гончаров, Егоров, Миньков, Олейников, Давыдов, Куликов, Бирюков, Брель, Медведский, Любицкий.
«Сотранс»: Филатов, Батулин, Белов, Березкин, Валяев, Иванов, Кашаев, Кузнецов, Кульпо, Миронов, Павлов, Панюков, Светловский, Соколов, Ушаков, Федоров, Черный, Ширяев.
Голы: Олейников, 17 (1:0). Белов, 21 (1:1). Брель, 38 (2:1).

«Киквидзе» в 1/32 финала играет с «Атлантикс Юнайтед» из Псковской области.

По итогам серии стыковых матчей определились все участники 1/32 финала: борьба за титул набирает обороты, а плотная турнирная сетка обещает немало неожиданных результатов. Впереди у волгоградских команд – непростые соперники: «Красный Октябрь» скрестит клюшки с «Петрой» из Краснодарского края, а «Киквидзе» померится силами с «Атлантикс Юнайтед» из Псковской области. Сегодня программа насыщенная: сначала – матчи 1/32 финала, а вечером – поединки 1/16 финала. Кто пробьётся дальше – узнаем уже сегодня.



Александр Веселовский
Фото: Массовый футбол России

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