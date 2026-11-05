Четыре авиарейса задерживаются в аэропорту Волгограда





Ночью 5 ноября в Волгоградской области был объявлен режим беспилотной опасности. Однако воздушное пространство в регионе не закрывали, аэропорт работал в обычном режиме.



Тем не менее, некоторые рейсы задерживаются. Столичный рейс DP 6969 должен был прибыть накануне в 20:45, но ожидается лишь сегодня в 9:00. А рейс из Москвы DP 6965 прибудет в 12:55 вместо 9:20.



Соответственно вылетит в столицу позже заявленного времени рейс DP 6970 - в 9:15 вместо 21:15. А рейс DP 6966 отправится в 13:25 вместо 9:50.