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Общество

Волгоградцам разъяснили нюансы замены ежегодного отпуска деньгами

Общество 05.11.2026 07:47
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05.11.2026 07:47


Отпуск - долгожданное время для работающих граждан. Однако бывают ситуации, когда вместо отдыха хотелось бы получить дополнительные выплаты или отдохнуть позже. Работник может перенести неиспользованные дни ежегодного отпуска на следующий год, если это будет согласовано с руководством. Портал «Объясняем.РФ» сообщает, что иногда вместо отпуска можно также получить денежную компенсацию.

Во-первых, получить денежные средства за неиспользованный отпуск можно при увольнении - работодатель обязан выплатить сумму за все дни. Во-вторых, сотрудники, чей отпуск превышает 28 календарных дней, например, из-за ненормированного графика работы по письменному заявлению могут получить компенсацию за сверхнормативные дни отпуска.

Однако работодатель может отказать в замене отпуска на компенсацию. В таком случае сотруднику придётся либо использовать оставшиеся дни по графику, либо уволиться, чтобы получить деньги.

Отдельно стоит отметить, что работающие пенсионеры имеют право брать до 14 дней отпуска в год без сохранения зарплаты. Эти дни нельзя перенести на следующий год - они не накапливаются. Важно помнить, что право на компенсацию дополнительных дней отпуска зависит от их вида и установленных законом ограничений.

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